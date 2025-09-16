خبرگزاری کار ایران
رایزنی‌های وزیر صمت با مقامات بلندپایه افغانستان

کد خبر : 1687096
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان امروز در دومین روز سفر خود به افغانستان، با مسئولان بلندپایه حکومت افغانستان دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک امروز با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه و وزرای صنعت و تجارت، انرژی و آب، معادن و فوائد عامه افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار از مواضع افغانستان درباره جنگ دوازده روزه کشورمان با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور فرصت خوبی برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های ریلی و جاده‌ای است.

توسعه همکاری‌های بانکی، استفاده از زیرساخت‌های چابهار و افزایش جابجایی کالا از طریق خط آهن خواف- هرات و همکاری در حوزه معدن از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان روز گذشته وارد کابل شد و در ادامه برنامه‌های خود قرار است به شهر صنعتی هرات سفر کند.

