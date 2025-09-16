خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود

فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود
کد خبر : 1686712
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام مسئول گفت: در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا،  عیسی باقرزاده همائی با اشاره به اجرای صحیح قوانین ساماندهی صنعت خودرو و بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، روند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی در گمرکات کشور را رضایت‌بخش توصیف کرد.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در توضیح برخی برداشت‌های نادرست مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران هیچ‌گونه مجوزی برای واردات خودرو صادر نمی‌کند؛ بلکه این سازمان گواهینامه انطباق با استانداردها و مقررات فنی را پس از اطمینان از رعایت الزامات قانونی، صادر و به گمرک ارائه می‌نماید.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، باقرزاده همائی تصریح کرد: به منظور تسهیل و تسریع در واردات خودرو و در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی