وزیر نیرو:
در جنگ تمدنی هستیم /آغاز عملیات اجرایی ۲۳۵ همت پروژه آب و برقی
وزیر نیرو گفت: با بیش از ۳ هزار سال تمدن آمیخته با اسلام، در نبرد با تمدنهایی هستیم که سالها حسرت تمدن ما را خورده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم افتتاح و بهره برداری تامین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده و افزایش توان واحدهای گازی به ظرفیت ۹۰ مگاوات با بیان اینکه اکنون ما در جنگ تمدنی هستیم، اظهار داشت: با بیش از ۳ هزار سال تمدن آمیخته با اسلام، در نبرد با تمدنهایی است که سالها حسرت تمدن ما را خورده اند. در این شرایط کسانی که با آنها همنوا هستند باید تجدیدنظر کنند.
وزیر گفت: ناترازیها با صبوری حل میشود، البته برخی مشکلات طبیعی است اما در هر حال باید تصمیم بزرگ بگیریم
وزیر نیرو با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق باید درست شود، تاکید کرد: پتانسیل علمی بالایی داریم و از عهده مشکلات برمی آییم.
وی در ادامه با بیان اینکه در ۲۹ سفر استانی ۱۱۸ پروژه با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شد، اظهار داشت: عملیات اجرایی ۲۵ پروژه نیز با ۲۳۵ همت آغاز شده است.
وزیر نیرو نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، را نمونهای موفق از اجرای پروژههای دانشبنیان در حوزه انرژی دانست و بر اهمیت کاهش مصرف آب، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رفع ناترازی برق کشور تأکید کرد.
وی گفت: نیروگاه پرند نماد همه دستاوردهای دانشبنیان است و تقریباً هر طرح نوآورانهای که در صنعت برق دنبال کردهایم، در این نیروگاه به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: برای نخستین بار مصرف آب در این نیروگاه کاهش یافته است. این نیروگاه ابتدا توسط دولت ساخته شد و پس از آن بهعنوان بخشی از دیون به مپنا واگذار شد. مپنا نیز با ارتقاء تجهیزات، آن را وارد چرخه ترکیبی کرد. همچنین اولین صندوق پروژه با سرمایهگذاری مردم برای این نیروگاه ایجاد شد.
وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای پرند در کاهش زمان تعمیرات و ارتقای بهرهبرداری تصریح کرد: این نیروگاه جایگاه ویژهای در تاریخ صنعت برق خواهد داشت.
علیآبادی همچنین به پروژههای جدید وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: اولین نیروگاه گازی کلاس H کشور در طرشت با چهار واحد در دست احداث است. علاوه بر این، واحدهای جدیدی در نکا، چادرملو، یزد، کرمان، گلگهر، خرمآباد، لرستان و بوشهر با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به بهرهبرداری رسیدهاند. نیروگاههای کوچکتری نیز در اندیمشک (۳۰ مگاوات) و کرمان (۴۲ مگاوات) افتتاح شدهاند.
وی ادامه داد: واحدهای نیروگاهی متعددی نیز در شهرهای مختلف شامل دوکوهه (۴۰ مگاوات)، شهید سلیمانی کرمان (۴۰ مگاوات)، فردوسی (۹۰ مگاوات)، پرسسر (۳۰ مگاوات)، راشد تربتحیدریه (۳۲ مگاوات)، پرند (۹۰ مگاوات)، فولاد مبارکه (۶۰ مگاوات)، ستوانیه زنجان (۶۰ مگاوات)، حافظ (۳۴ مگاوات)، ارومیه (۱۷ مگاوات) و سبلان (۴۲ مگاوات) افتتاح شده که مجموعاً حدود ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزودهاند.
وزیر نیرو با بیان اینکه برای نخستین بار ریلگذاری نیروگاههای خورشیدی در هزار نقطه کشور آغاز شده است، گفت: هر هفته ۱۰۰ مگاوات از این نیروگاهها وارد مدار میشود و تا پایان هفته جاری ظرفیت بهرهبرداری به ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید. همچنین اقدامات ارزشمندی در زمینه ذخیرهسازی انرژی، توسعه شبکه و رفع محدودیتهای انتقال با کمترین هزینه و بر پایه دانش انجام شده است.
علیآبادی تأکید کرد: بازچرخانی آب یکی از سیاستهای اصلی وزارت نیروست. با توجه به ورود کشور به دورهای از خشکسالی شدید، باید برای شرایط سختتر آماده شویم و در این مسیر از همه فناوریهای نوین استفاده کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به چالش ناترازی برق گفت: این مشکل از سالهای گذشته وجود داشته و ریشه در مشکلات اقتصادی صنعت برق دارد. در تلاش هستیم با اصلاح این شرایط، ظرفیت های عظیم صنعت برق را بیش از پیش در خدمت رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران قرار دهیم.