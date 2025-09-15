به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در مراسم در نشست خبری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد،اظهار داشت: روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب نفت، گاز، برق، گازوئیل، بنزین و سایر حامله‌های انرژی در کشور تولید می‌شود و از این ۹ میلیون معادل بشکه نفت خام، ۵ میلیون بشکه در قالب مصرف برق گاز، گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام به عنوان صادرات و ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی هدر می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام را ضرب در ۳۶۵ روز و ضربدر میانگین قیمت نفت کنیم سالانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود، گفت: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۴۶ جدول ۱۰ دولت موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام را به چرخه بازگرداند.

مدیر انرژی و کربن شرکت گاز افزود: اگر میزان هدررفت را به گاز طبیعی تبدیل کنیم روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز یعنی معادل تولید ۸ فاز گاز عسلویه است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه تولید بازگردانیم.

وی تاکید کرد: در کشور ۲۱ هزار مشترک برای مرغداری‌ها وجود دارد و ۵۸ هزار سالن مرغداری داریم که ۳۳ درصد آنها در استان‌های شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان قرار دارند که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند و مصرف مرغداری‌ها در کشور ۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال است. دمای آسایش مرغ ۴۲ درجه است در سالن‌ها بعد از اینکه دما افزایش پیدا می‌کند به خاطر افزایش سطح آمونیاک ناشی از فضله مرغ درهای مرغداری را باز می‌کنند تا اکسیژن جایگزین شود و این باعث می‌شود هم گاز هدر برود و هم مصرف دان مرغ افزایش پیدا کند. حال آنکه اگر سنسور اکسیژن و دامپرهای تعویض هوا در مرغداری‌ها وجود داشته باشد به میزان زیادی هم در مصرف گاز و هم در مصرف دان مرغ صرفه‌جویی می‌شود.

رجبی با تاکید بر اینکه قیمت گاز در بورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که گازی که به خانه‌ها تحویل می‌دهیم هر متر مکعب ۲۰۰ تومان، گازی که به صنایع می‌دهیم حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گازی که به پتروشیمی‌ها می‌دهیم ۵۰۰ تومان و در ورس انرژی هر متر مکعب ۱۷۵۰۰ تومان قیمت گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه قبلا اعلام می‌شد که یک هندوانه که ۲ لیتر آب دارد برای تولید آن ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و در واقع ۱۸۰ لیتر آب مجازی از طریق صادرات هندوانه از کشور خارج می‌شد اما در گلخانه‌ها برای صرفه‌جویی آب میزان گاز زیادی مصرف شد و در حال حاضر گاز مجازی به عنوان صادرات فلفل و یا سایر محصولات گلخانه‌ای از کشور صادر می‌شود.

