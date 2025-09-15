مصرف گاز تا پایان برنامه هفتم به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب می رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالله یونس آرا در نشست خبری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه ۷۳ درصد انرژی فسیلی کشور از گاز تشکیل شده است، اظهار داشت: سال گذشته به طور میانگین روزانه ۷۶۵ میلیون متر مکعب گاز تحویل مصرف کنندگان مختلف دادیم و به طور متوسط روزانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفتیم.

وی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم تا پایان برنامه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در کشور مصرف خواهد شد، گفت: طبق برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته قرار است تا یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون متر مکعب تا پایان برنامه هفتم روزانه گاز تحویل بدهیم.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز با بیان اینکه حدود یک میلیارد متر مکعب در روز در فصل زمستان گاز تحویل می‌دهیم و گاهی این رقم به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد، افزود؛ این در حالی است که سال قبل این عدد به طور میانگین ۷۶۰ میلیون متر مکعب رسیده بود، بنابراین در برنامه هفتم جهش ۳۰ درصدی در تولید گاز اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان کرد: مهمترین موضوع صنعت گاز ناتزی آن است که در دو وجه قابل بررسی است، یکی افزایش عرضه و دیگری مدیریت مصرف گاز و مدیریت در جانب تقاضا است.

یونس آرا گفت: ارقامی که برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید پالایش و توزیع گاز نیاز است، حدود ۴۲ میلیارد دلار است که ۱۹ میلیارد دلار در صنعت پالایش گاز و ۱۱ میلیارد دلار در بخش انتقال و بقیه در بخش توزیع، صادرات و ذخیره سازی گاز لازم است سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: صنعت گاز یکی از سه گزینه برتر برای سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود، چون ارزش افزوده بالایی دارد و صنایع مانند پتروشیمی فولاد و سیمان گاز استفاده می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاری در تولید گاز سودآور خواهد بود.

انتهای پیام/