سرمایه های خرد مردم را صرف توسعه صنعت گاز کنیم
استاد دانشگاه علامه گفت؛ یکی از روشهای تامین مالی برای سرمایه گذاری در صنعت گاز روش تامین مالی جمعی است که سرمایه های خرد مردم را به جای اینکه به طلا و یا ارز خارجی برود جمع کرده و صرف توسعه صنعت گاز کشور و پایداری تولید گاز کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا علومی یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست خبری همایش بین المللی سرمایهگذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: این همایش روزهای ۵ و ۶ آبان ماه امسال برگزار خواهد شد، فرصت ارسال چکیده مقالات تا پایان مرداد ماه بود که به اتمام رسیده و تا آخر شهریور فرصت ارائه اصل مقاله وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید پلی بین صنعت و دانشگاه برگزار کنیم، گفت: متاسفانه هر کدام از اینها در لاک خود فرو رفته و نفت و گاز پتروشیمی کمک میکند که از فرصتهای هر دو مجموعه به نحو احسن استفاده کنیم.
محمد مهدی حاجیان مدیر اجرایی همایش نیز گفت: فضای تامین مالی در صنعت بالا دست گاز نسبت به سالهای گذشته تغییر پیدا کرده و شیوه تامین مالی پروژههای بالا دستی از جمله تامین مالی جمعی و جمع آوری سرمایه های خرد مردم در این زمینه کارساز است.
به گفته وی ۸۵ مقاله از بین ۲۵۰ چکیده مقاله پذیرش شده و مقالههایی از کشور آمریکا هند چین و روسیه نیز دریافت کردهایم.