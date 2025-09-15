صنعت گاز تا پایان برنامه هفتم به ۴۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، منصوره رام در نشست خبری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی در نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه ایران با ۳۲ تریلیون ذخیره گازی؛ دارای دومین ذخایر گازی دنیا و در جایگاه سومین تولید کننده و چهارمین مصرف کننده طبیعی دنیا قرار دارد، اظهار داشت: بخش اندکی از گاز تولیدی کشور صادر، بخشی تزریق به چاهها و عمده آن به مصرف بخش خانگی و بخشی نیز در صنایع مصرف می شود.بنابراین باید روی سیاست مدیریت مصرف تمرکز کنیم.

وی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه مصرف گاز در پایان برنامه به روزانه ۱.۱ میلیارد متر مکعب برسد که برای رسیدن به آن نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۴۲ میلیارد دلاری است که در طی ۵ سال باید انجام شود که بخشی در اختیار دولت و مابقی باید از بخش خصوصی تامین شود.

مدیر کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت ملی گاز با بیان اینکه برای موازنه عرضه و تقاضا مشکل داریم، تصریح کرد: برای استفاده از بخش خصوصی در تامین مالی سرمایه‌گذاری در صنعت گاز باید بتوانیم تقاضای این بخش را پوشش دهیم.

وی با بیان اینکه چالش‌های زیادی در زمینه عرضه و تقاضا گاز داریم، گفت: اولین نگرانی سرمایه‌گذاران بازگشت اصل و سود سرمایه است، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تضمین می‌خواهد باید طرح‌های با بازده قابل توجه به بخش خصوصی معرفی شود همچنین برای رفع ناترازی انرژی باید بروکراسی‌های اداری حذف شود.

رام اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی فقط خریدار گاز مشعل است که میزان اندکی است باید بخش خصوصی در سرمایه گذاری در بخش تولید سرمایه گذاری کند و در افزایش ظرفیت گاز کشور سهیم باشد.

وی دسترسی همزمان ۹۵ تا ۹۶ درصد جمعیت کشور به برق و گاز را نادرست خواند.

رام گفت: طرح های قابل سرمایه گذاری در صنعت گاز بیش از ۱۰۰ طرح‌های بزرگ بالای ۱۰۰ میلیون دلاری است که باید توسط شرکت‌های بزرگ انجام شود.

وی گفت: همچنین با روش تامین مالی جمعی می‌توان هزینه سرمایه گذاری را تا حد زیادی کاهش داد.

مدیر کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت گاز به عدم تنوع سبد انرژی اشاره کرد و گفت: ۷۳ درصد سبد انرژی کشور مربوط به گاز طبیعی است، باید نیروگاه‌های خورشیدی نیروگاه هسته‌ای و سایر منابع انرژی نیز جایگزین شود.

وی بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گاز را مناسب دانست و گفت: بازدهی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از استحصال گاز اتان زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خواهد بود.

رام بیان کرد؛ پروژه‌های گاز متنوع است و برخی از آنها نیاز سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیون دلاری دارند، برخی پروژه‌های بزرگ تا مانند پروژه‌های ذخیره سازی که شامل ذخیره‌سازی زیرزمینی است ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار نیاز دارند.

وی همچنین به طرح‌هایی مانند مینی ال ان جی و ال ان جی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران در این بخش می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ارائه کنند.

رام خاطرنشان کرد؛ بحث هوشمندسازی و جایگزینی دستگاه‌های مصرف گاز مدنظر است و قرار است ۴.۱ میلیون بخاری پرمصرف با بخاری‌های راندمان بالا جایگزین شوند که این کار در حال انجام است و از محل گاز صرفه‌جویی شده گواهی صرفه‌جویی برای شرکت‌های مورد نظر صادر می‌شود که می‌توانند این گواهی‌ها را در بورس به فروش برسانند.همچنین از هوشمندسازی شبکه توزیع گاز و کنتورهای هوشمند در دستور کار است، در این زمینه حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در قالب برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/