خبرگزاری کار ایران
پایتخت‌نشینان با صرفه‌جویی، برق نیم میلیون خانه را حفظ کردند

پایتخت‌نشینان با صرفه‌جویی، برق نیم میلیون خانه را حفظ کردند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تحقق صرفه‌جویی بالغ بر نیم میلیارد کیلووات ساعت در مصرف برق شهر تهران در ایام گرم معادل ۵۰۰ هزار خانوار خبر داد و این دستاورد را نتیجه همدلی مردم و تلاش‌های فنی و فرهنگی مجموعه برق پایتخت عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان  مدیرعامل برق پایتخت گفت: با همراهی شهروندان تهرانی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، از ابتدای خردادماه تاکنون صرفه‌جویی ۵.۲ درصدی در مصرف برق پایتخت محقق شده است؛ این میزان صرفه‌جویی بالغ بر ۵۰۰ میلیون کیلووات‌ ساعت انرژی است که دستیابی به آن نیازمند مصرف حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر آب برای تولید برق بود؛ منابعی که با همکاری مردم و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف حفظ شد.

طبق اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به شرایط ویژه‌ای که در ماه‌ های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش قابل ملاحظه بارندگی ها ایجاد شد، اظهار داشت: با توجه به افزایش فشار بر شبکه توزیع، اقدامات گسترده‌ای در حوزه فنی و مهندسی شامل بهسازی و توسعه شبکه، ارتقای تجهیزات و افزایش ظرفیت انجام شده و در کنار فعالیت‌ های فنی، برنامه ‌های متنوع و هدفمند فرهنگی و آموزشی نیز به ‌ویژه در بخش‌های اداری، تجاری و خانگی اجرا شد.

ناظریان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان تأکید کرد: امید داریم با ادامه این همکاری ارزشمند، بتوانیم مصرف بهینه انرژی را به یک فرهنگ پایدار و نهادینه در جامعه تبدیل کنیم. بدون شک تداوم این مسیر، علاوه بر تأمین پایدار برق در تهران، نقش مهمی در کاهش آثار تغییرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت خواهد داشت.

