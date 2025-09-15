ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی به ۶۱ هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید

به گزارش ایلنا، با بهره‌برداری از این چاه جدید در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، تعداد چاه‌های عملیاتی‌شده در آزادگان جنوبی به ۳۷ حلقه رسید. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و افزایش ضریب برداشت نفت خام انجام شده است.

حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: دستیابی به ظرفیت جدید تولیدی در آزادگان جنوبی نتیجه تلاش متخصصان ایرانی است و در راستای سیاست‌های وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و افزایش ظرفیت تولید کشور محقق شده است. امروز فرزندان این سرزمین در پتروپارس با همت و دانش خود توانسته‌اند به پیشرفت‌های بزرگی در صنعت نفت دست یابند و این مسیر با همراهی و تعامل با کارفرمای محترم با قدرت ادامه خواهد داشت.

همچنین ابراهیم ناری، مدیر طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در گروه پتروپارس، در تشریح ابعاد فنی این موفقیت افزود: عملیات تکمیل این چاه با بهره‌گیری از روش‌های روزآمد مهندسی و تجهیزات پیشرفته انجام شد که موجب افزایش پایداری جریان تولید و بهبود شرایط مخزن می‌شود.

گفتنی است پیش از این نیز با راه‌اندازی دو حلقه چاه جدید در آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید روزانه این میدان ۸ هزار بشکه افزایش داده و مجموع تولید را به حدود ۵۹ هزار بشکه رسیده بود.

