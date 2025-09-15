۲۶۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی گاز؛ با اجرای ۸۴ طرح بهینه سازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربانی در مراسم اختتامیه پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی دارای ۷۳ مجتمع تولیدی و سه واحد یوتیلیتی با مجموع ظرفیت اسمی ۹۶.۶ میلیون تن است، اظهار داشت: مصرف بالای انرژی در حوزه خانگی و تجاری در فصل سرد سال سبب محدودیت در خوراک صنعت پتروشیمی می‌شود و این موضوع بر ایجاد ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی تأثیرگذار است.

وی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مختلف برای کمک به رفع ناترازی تأکید و بیان کرد: اگر پویش کاهش ده درصدی برای پنج سال ادامه داشته باشد به یک تغییر فرهنگ الگوی مصرف تبدیل می‌شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه اجرای این طرح سبب کاهش ۴۱ میلیون مترمکعبی مصرف گاز نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است، ادامه داد: میانگین کاهش مصرف در ۳۶ شهر از ۳۸ شهر مشارکت‌کننده در این پویش حدود ۲۴ درصد بوده در حالی که هدف از اجرای طرح کاهش ۱۰ درصدی بوده است.

ربانی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهار سال اخیر ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است.

وی گفت: امسال نیز با اجرای ۸۴ طرح بهینه‌سازی برآورد می‌شود که ۲۶۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف محقق شود.

