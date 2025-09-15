بررسی چالش های حوزه خورشیدی ها

به گزارش ایلنا از ساتبا، همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی انجام می شود؛ با همکاری ساتبا و پژوهشگاه نیرو، هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی برگزار و چالش های توسعه این نوع نیروگاه ها با حضور سرمایه گذاران و شرکت های فعال در این عرصه مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی با بیان اینکه این کنفرانس در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می شود، اعلام کرد: این کنفرانس بزرگترین گردهمایی حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ایران است که همراه با نمایشگاه جانبی با حمایت ساتبا،توانیر؛ وزارت صمت، بورس انرژی و تشکلهای صنفی فعال در این حوزه برگزار می شود.

مهدی گودرزی با اشاره به این که بیش از 1500 نفر جهت حضور در این رویداد ملی ثبت نام کرده اند، بیان داشت: بررسی شرایط اخذ مجوز؛ راه‌های تامین مالی نیروگاه‌ها؛ تشریح شرایط سرمایه گذاری، بررسی شرایط احداث نیروگاههای تکلیفی در بخش دولتی و صنایع؛ تامین تجهیزات و بررسی توجیه اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی از جمله محورهای اصلی کنفرانس است که با حضور بخش دولتی و خصوصی ایران در دو روز کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: در حاشیه این کنفرانس شش کارگاه تخصصی سولار برنامه ریزی شده و در نمایشگاهی به وسعت بیش از 1000 مترمربع به ارائه توانمدی ها و محصولات شرکتهای فعال در این حوزه پرداخته خواهد شد.

گودرزی یاداور شد: طراحی و نصب عملی نیروگاه‌های خورشیدی مختلف، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه خورشیدی و اه طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase از جمله محورهای کارگاه های تخصصی این رویداد خوهند بود.

دبیر هفتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه خورشیدی در عین حال با بیان این که در این رویداد خرید و فروش در تابلوسبز بورس انرژی، محاسبه قبوض و قرداد‌ها نیز در یک کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آن‌ها بیشتر از ۱ مگاوات است، باید 5 درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین و یا از تابلوسبز بورس، برق سبز خریداری نمایند.

گودرزی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی (ماده ۵ قانون خدمات کشوری) موظف شده‌اند تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر انجام دهند.

براساس این گزارش، علاقمندان به حضور در این کنفرانس می توانند از طریق وب سایت www.reniran.ir اطلاعات بیشتر را کسب کرده یا ثبت نام کنید.

