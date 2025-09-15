خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راهاندازی میشود
وزیر راه و شهرسازی راهاندازی خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر مهم ایران و پاکستان را اقدامی مؤثر در توسعه تجارت دو جانبه ارزیابی کرد و اعلام کرد: پاکستان پنجمین مقصد صادراتی ایران است.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در همایش مشترک فعالان اقتصادی ایران و پاکستان با تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف اقتصادی اظهار کرد: برگزاری این رویدادها میتواند موجب شکوفایی ظرفیتهای سرمایهگذاری و تجاری میان تهران و اسلام آباد شود.
وی با اشاره به برگزاری همایش بازرگانی ایران و پاکستان در اسلام آباد و حضور رئیس جمهور ایران در این رویداد، گفت: این روند گویای نگاه راهبردی دو کشور به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی است.
حجم مبادلات تجاری دو کشور و هدفگذاری بلندمدت
وزیر راه و شهرسازی با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته را بیش از ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار اعلام کرد که سهم صادرات ایران به پاکستان بیش از ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار و صادرات پاکستان به ایران ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: پاکستان در سال ۱۴۰۳ رتبه پنجم مقصد صادراتی و رتبه پانزدهم مبدا واردات ایران را به خود اختصاص داده است.
صادق تاکید کرد: هدفگذاری رسیدن به رقم ۱۰ میلیارد دلار در حجم تجارت خارجی دو کشور، که اخیراً در نشست سران دو کشور در اسلام آباد به توافق رسید، نمادی از عزم جدی تهران و اسلام آباد برای توسعه روابط اقتصادی است.
زمینههای همکاری اقتصادی و توسعه روابط بانکی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیتهای اقتصادی متنوع دو کشور گفت: شرکتهای ایرانی آمادگی دارند در حوزههای پتروشیمی، فرآوردههای پالایشگاهی، انرژی، فناوری اطلاعات، دارو، مواد اولیه دخانی، مصالح ساختمانی، و صنایع معدنی همکاریهای مشترک را گسترش دهند.
رییس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان همچنین به اهمیت ارتقاء روابط بانکی و ایجاد کانالهای مالی توافق شده، استفاده از ارزهای ملی و توسعه تجارت تهاتری تاکید کرد و افزود: توسعه همکاریهای بانکی از جمله ایجاد شعب بانکهای تجاری در مناطق آزاد صنعتی مشترک، در دستور کار دو کشور قرار دارد.
توسعه همکاریهای حملونقل و مرزی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود سه گذرگاه مرزی مهم میان ایران و پاکستان، ضرورت توسعه حملونقل جادهای و ریلی و رونق بازارچههای مرزی را یادآور شد و گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در مناطق مرزی و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند اشتغال و رفاه مرزنشینان را ارتقاء دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاریهای بندری و دریایی اشاره کرد و راهاندازی خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر مهم دو کشور را اقدامی مؤثر در توسعه تجارت دو جانبه ارزیابی کرد.
توسعه گردشگری و صنایع دستی؛ ظرفیتهای نوین همکاری
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ظرفیتهای مهم همکاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد و پیشنهاد داد: با برگزاری نشستها، سمینارها و هفتههای فرهنگی، این حوزهها نیز بیش از پیش توسعه یابد.
صادق در پایان از مشارکت فعال کارآفرینان و بخش خصوصی دو کشور قدردانی کرد و گفت: ابراز همکاریهای تخصصی و مستمر زمینهساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان شود.