ناترازی انرژی فقط یک مساله فنی نیست / کسری ۵۱۲ میلیون متر مکعبی گاز تا ۱۴۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی‌ربیعی در مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با بیان اینکه سنجش پروژه‌های اجتماعی با اعداد و ارقام دشوار است، اظهار داشت: پروژه‌های اجتماعی آثار عمیق و درازمدت دارند و اغلب با DNA سازمانی ما سازگار نیستند. در همین پروژه اخیر، از نهادهای مدنی تا هلال احمر و کمیته امداد مشارکت داشتند و نتیجه ملموس آن را دیدیم.

وی، نوع نگاه به ناترازی را مهم‌ترین نقیصه دانست و افزود: سیاست‌گذاری‌های نادرست، از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ تا امروز، سیاست‌های توده‌ستایانه، شاخص‌گذاری غلط در کشاورزی و توسعه صنعتی بدون مطالعه، ما را به این نقطه رسانده است.

دستیار اجتماعی رییس جمهور گفت: فرهنگ کوتاه‌مدت‌بینی، بی‌انضباطی و مصرف‌گرایی، به همراه فقدان سرمایه‌گذاری، موجب شده امروز بنزین، گاز، آب و برق با کسری جدی مواجه باشند.

وی ادامه داد: بنزین در پیک مصرف به ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر کسری می‌رسد و در گاز، پیش‌بینی کسری ۵۱۲ میلیون متر مکعبی برای سال ۱۴۲۰ شده است. منابع آب زیرزمینی کشور نیز حداقل ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

ربیعی از موضوع ناترازی به عنوان ورود به عصر کمیابی یاد کرد و گفت؛ بیش از یک قرن است که انرژی و آب، عوامل موثر در روابط و امنیت بین‌الملل هستند. امروز باید سیاست‌گذاری در شرایط کمیابی متفاوت از دوران وفور باشد. کمیابی، بازتاب قدرت و نگاه جامعه است و سازگاری با آن نیازمند سازوکارهای اجتماعی است.

وی با انتقاد از فضای سیاسی توده‌ستایانه افزود: در شرایط کمیابی، وعده‌های رقابتی غیرعملی مانند افزایش بی‌حساب تخصیص منابع، به ضرر کشور است. سیاست‌گذار باید بپذیرد که پدیده‌ها ماهیت اجتماعی دارند و برای حل آن‌ها نیاز به نهادسازی اجتماعی و روایت‌سازی درست است.

مشاور اجتماعی رئیس‌جمهوری بر لزوم بازشناسی مساله در سطح عمومی تاکید و تصربح کرد: گام نخست، شفافیت آماری و گفت‌وگوی صریح و بی‌هراس با جامعه است. تبدیل کمپین‌های بهینه‌سازی انرژی به فرهنگ عمومی، استفاده از رسانه و آموزش، و قیمت‌گذاری هوشمند به نفع دهک‌های پایین، از ابزارهای کلیدی هستند.

وی گفت: در دولت ترتیبی اتخاذ شده که مسئولیت اجتماعی در مسیر درست و به نفع جامعه مصرف شود، نه در پروژه‌های سیاسی یا امتیازگیری.

ربیعی گفت: اگر مساله ناترازی را به زبان ساده با مردم در میان بگذاریم و فهم عمومی ایجاد کنیم، موفق خواهیم شد. در غیر این صورت، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، بدون اصلاحات اجتماعی، ما را به مقصد نخواهد رساند.

وی تاکید کرد: نباید برای مردم ایجاد هراس کنیم باید وضعیت جدید را به جامعه بگوییم، امروز ابخوان ها در حال تخلیه هستند، گرما و اقلیم روی مصرف آب و گاز اثر دارد و پروژه ها به خاطر تحریم قابل بهره برداری نبست.

ربیعی ادامه داد؛ امروز استعمار بر اساس انرژی است و یک موضوع فنی و مهندسی صرف نبست و حتی فراتر از سیاسی است.

وی بیان کرد: اگر مسأله ناترازی را به زبان ساده با مردم در میان بگذاریم و فهم عمومی ایجاد کنیم، موفق خواهیم شد. در غیر این صورت، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، بدون اصلاحات اجتماعی ما را به مقصد نخواهد رساند.

ربیعی یادآور شد؛ نوع نگاه به ناترازی باید تغییر کند، در عصر کمبابی هستیم و راه حل ها باید اجتماعی باشد.

انتهای پیام/