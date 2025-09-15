معصومه صداقی در گفتگو با ایلنا:
توسعه اقتصاد دریا محور در کشور نیازمند پیوند میان بدنه علمی و اجرایی است
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد که پنجمین همایش توسعه دریا محور با رویکرد حکمرانی و سرمایهگذاری، فرصتی برای افزایش تعامل میان دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای فعال حوزه دریایی خواهد بود.
سیدمعصومه صداقی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش حملونقل دریایی این مرکز، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به ظرفیتهای گسترده سواحل شمالی و جنوبی کشور و لزوم بهرهبرداری بهینه از آنها گفت: امکانات ارزشمندی در اختیار داریم، اما تاکنون به اندازهای که شایسته است از این ظرفیتها استفاده نکردهایم. همایش توسعه دریا محور قرار نیست همه مشکلات را حل کند، بلکه با هدف تسهیل مسیر و برداشتن موانع برگزار میشود.
نقش انجمن کشتیرانی و سابقه برگزاری همایش
وی ادامه داد: انجمن کشتیرانی با بیش از ۴۰۰ شرکت فعال در حوزه دریایی توانسته است این فرصت را ایجاد کند که فعالان این صنعت در قالب همایش گرد هم بیایند. تاکنون چهار دوره با عنوان اقتصاد دریا محور برگزار شده و امسال پنجمین دوره با تغییر نام به توسعه دریا محور و با اضافه شدن محورهای حکمرانی و سرمایهگذاری پیگیری میشود.
از سند تا ساحل، نیاز به اقدام عملی
صداقی افزود: در سالهای گذشته اسناد و قوانین متعددی در این حوزه تدوین شده است، اما در عمل نتایج ملموس کافی مشاهده نشده است. شعار امسال "از سند تا ساحل" انتخاب شده تا نشان دهد باید از مرحله مطالعه فراتر برویم و به نتایج اجرایی برسیم.
پیوند دانشگاه و صنعت
وی با تأکید بر لزوم نزدیکی بدنه علمی و اجرایی خاطرنشان کرد: هدف این است که استادان دانشگاه و پژوهشگران در کنار متخصصان حوزه عملیاتی قرار گیرند. هرچند این همایش فاصلهها را بهطور کامل از بین نمیبرد، اما میتواند زمینه تعامل مؤثر میان این دو بخش را فراهم کند.
توجه به شرکتهای فناور و دانشبنیان
رئیس بخش حملونقل دریایی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در پایان اظهار داشت: یکی از برنامههای جدی، شناسایی شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در حوزه دریا است که در قالب کمیتهای ذیل دبیرخانه علمی همایش، ارتباط مؤثر این شرکتها با بدنه اجرایی و عملیاتی برقرار خواهد شد.