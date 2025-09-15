کیفیت شبکه اینترنت شایسته مردم نیست
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی از اختلال های رخ داده خارج از اراده وزارت ارتباطات است که بخش زیادی از آن ناشی از چالش های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود و اختلالات با هدف امنیت خود مردم بود اما به هر حال شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و چون این آلودگی اتفاق افتاده طبیعتاً کیفیت شبکهای که مردم تجربه میکنند به شدت کاهش پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه صف اول با موضوع «توسعه اقتصاد دیجیتال؛ بایدها و نبایدها» عملکرد یکساله وزارت ارتباطات را در حوزه اقتصاد دیجیتال تشریح کرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قراردادهای خرید تجهیزات در این دوران در حوزه محصولات بومی اتفاق افتاده است و الان قسمت زیادی از نیازمندی فناوری کشور در حوزه شبکه و زیرساختهای ارتباطی توسط استعدادهای همین کشور و شرکتهای دانش بنیان تولید میشود. به همین ترتیب پلتفرم ایران دیجیتال توسعه پیدا کرد و امیدواریم تا پایان سال برنامه هفتم پیشرفت حداقل ۵۰۰ هزار نفر متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کرده باشیم.
چیت ساز افزود: با بخش خصوصی تلاش میکنیم تا آخر برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بخش اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم که بتواند انرژی مورد نیاز برای مراکز داده را فراهم کند تا بار مضاعفی را روی دوش ظرفیت نیروگاهی کشور ایجاد نکند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال بیشتر از ۲۷۰ سایت G۵ ایجاد و فرکانس G۵ برای اولین بار واگذار شد. الان دیگر امکان استفاده از پوشش G۵ در کشور وجود دارد. دو خط تأمین مالی بین المالی را دنبال کردیم که بتوانند اپراتورهای ارتباطی استفاده کنند برای سرمایه گذاری در حوزه G۵ که مردم کیفیت خدمات بهتری را شاهد باشند.
چیت ساز افزود: بعنوان مدافع حق مردم فکر میکنیم که این کیفیت شبکه شایسته مردم نیست. واقعیت این است که به واسطه کاهش سرمایه گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال، واگذاری فرکانس G۵ به تأخیر افتاده بود و سرمایه گذاری اپراتورها ناشی از ناتوانی مالی در هسته اقتصاد دیجیتال کاهش پیدا کرده بود. از طرف دیگر اختلالهای ارتباطی خارج از اراده وزارت ارتباطات داریم. یک قسمت زیادی از آن ناشی از چالشهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای وزارت ارتباطات ایجاد شده که این اختلالات با هدف امنیت خود مردم است. ولی به هر حال شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و چون این آلودگی اتفاق افتاده، طبیعتاً کیفیت شبکهای که مردم تجربه میکنند، به شدت کاهش پیدا میکند.
یکی از آلودهترین شبکههای جهان را داریم
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فاصله خیلی جدی پیدا کردهایم در ظرفیتهایی که مردم دارند و تقاضا میکنند با زیرساختهایی که باید توسعه میدادیم. همه این ناترازیها رسیده به جایی که نیازمند سرمایه گذاری مضاعف است.
چیتساز افزود: به واسطه فیلترینگ، یکی از آلودهترین شبکههای جهان را داریم و در این فاصله هم نهایت تلاش وزارت ارتباطات برای اصلاح سیاستهای مربوط به این حوزه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیامد سیاست فیلترینگ این بوده است که شبکه ما تبدیل شده است به شبکه ناامن. دادههای کابران ایرانی به صورت پیوسته ناشی از این ابزار از دست رفته است. از آن طرف دستگاههای ما، تلفنهای همراه ما، به واسطه نصب ابزارهای فیلترشکن این دستگاه را به یکسری زامبی تبدیل کرده است، کنترل دستگاه را از کاربر خارج کرده است.
چیتساز افزود: در حوزه برنامه فضایی شصت درصد مرکز تست و تجمیع آزمونهای ماهوارهای کلاس یک تن را پیش بردیم و کاملاً مطابق برنامه بوده، ایستگاه دریافت کنترل چناران در گلبهار پیشرفت مطلوبی داشته تا الان هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی در ایستگاه دریافت و کنترل ماهواره سلماس، به همین ترتیب، بحث پایگاه پرتاب ملی چابهار پیشرفت نود درصدی دارد خیلی امیدواریم که بتوانیم امسال یک فاز از این پایگاه پرتاب ملی چابهار را افتتاح کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نهایت پروژه فضا قرار است ما را به مخابرات فضایی برساند و باید بتوانیم ایفای نقش کنیم در یکی از کنسرسیومهای مخابرات فضایی که بتوانیم سرویس عمر پایدار برای حوزه مخابرات روستایی فراهم کنیم برای مردم و هرجا که آسمان دیده میشود امکان دسترسی به اینترنت برای مردم وجود داشته باشد که از این طریق حوزه اقتصاد دیجیتال را بتوانیم رشد دهیم.
چیت ساز افزود: در بحث پنجره واحد هنوز مردم تفاوت معنیدار ناشی از احساس هوشمندی را در زندگی احساس نمیکنند این نیازمند این است که یک مجموعهای از اقدامات کلیدی توی دولت اتفاق بیفتد یکی از پروژههای کلیدی که داریم دنبال میکنیم پروژه ابر دولت است که بتوانیم از طریق یکپارچه سازی این سرویس و بحث هوشمند سازی به صورت جدیتر دنبال کنیم.
رشد قابل توجه پلتفرمهای داخلی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این یکسال کاربرهای پلتفرمهای داخلی افزایش قابل توجهی داشتهاند. پلتفرمی مثل بله و ایتا رشد قابل توجهی داشتند تقریباً میشود گفت که الان سی و شش و سه دهم میلیون کاربر فعال ماهانه برای مثال ایتا دارد یا مثلاً بله تعداد کاربرش قابل توجه است. رشد خیلی پررنگ بیست و دو هشت دهم درصدی نشان میدهد به صورت پیوسته دارد بین مردم جا میافتد و توی شرایطی که خیلی کمک کردند که دسترسی مردم تسهیل بشود با هم و ما تمام تلاشمان این است که از طریق فراهم آوردن دسترسی مردم و سرویسها و خدمات عمومی از طریق این پلتفرمها رشد استفاده از این پلتفرم را شاهدش باشیم.
چیتساز گفت: امیدواریم تا سال سوم برنامه هفتم به گونهای سرویسها و خدمات عمومی را بتوانیم روی پلتفرمهای بومی ارائه کنیم که به هرحال نیازمندی مردم به این پلتفرم منجر به استفاده مطلوب زندگی مردم شود. به همین ترتیب به جای دنبال کردن سیاستهای خلاصه از جنس فیلترینگ سختگیرانه برویم به سمت اینکه تسهیل دسترسی مردم را فراهم کنیم که پلتفرمهای بومی هم انگیزه این را داشته باشند که کیفیت خدمات خودشان را رشد دهند.