به منظور رسیدگی و بررسی دقیق به موضوعات شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛

تشکیل جلسات هیات مدیره گروه سایپا در شرکت‌های تابعه

تشکیل جلسات هیات مدیره گروه سایپا در شرکت‌های تابعه
هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا در راستای بررسی میدانی و رسیدگی به مسائل تولید، جلسات هفتگی خود را به‌صورت مستمر در شرکت‌های تابعه گروه برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، جلسات هفتگی اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا به منظور بررسی دقیق، رسیدگی و اولویت بندی موضوعات مهم برای بهبود شرایط تولید و کسب و کار به صورت مستمر هر هفته در یکی از شرکت‌های تابعه گروه برگزار می شود.

در جلسات پیشین، اعضای هیات‌مدیره با حضور در شرکت‌های سازه‌گستر، سایپایدک و زامیاد به بررسی مسائل جاری پرداخته‌اند و این هفته نیز نشست هیات‌مدیره در شرکت سایپادیزل برگزار خواهد شد.

برگزاری این جلسات در شرکت‌های تابعه گروه ضمن رسیدگی دقیق و میدانی به موانع تولید و شرایط بهبود کسب و کار در هر یک از شرکت‌های گروه می‌تواند فرصت خوبی برای بیان برنامه‌های آتی و همچنین تسهیل شرایط تولید برای هر یک از شرکت‌های میزبان باشد.

