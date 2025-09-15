به منظور رسیدگی و بررسی دقیق به موضوعات شرکتها صورت میگیرد؛
تشکیل جلسات هیات مدیره گروه سایپا در شرکتهای تابعه
هیاتمدیره گروه خودروسازی سایپا در راستای بررسی میدانی و رسیدگی به مسائل تولید، جلسات هفتگی خود را بهصورت مستمر در شرکتهای تابعه گروه برگزار میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، جلسات هفتگی اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا به منظور بررسی دقیق، رسیدگی و اولویت بندی موضوعات مهم برای بهبود شرایط تولید و کسب و کار به صورت مستمر هر هفته در یکی از شرکتهای تابعه گروه برگزار می شود.
در جلسات پیشین، اعضای هیاتمدیره با حضور در شرکتهای سازهگستر، سایپایدک و زامیاد به بررسی مسائل جاری پرداختهاند و این هفته نیز نشست هیاتمدیره در شرکت سایپادیزل برگزار خواهد شد.
برگزاری این جلسات در شرکتهای تابعه گروه ضمن رسیدگی دقیق و میدانی به موانع تولید و شرایط بهبود کسب و کار در هر یک از شرکتهای گروه میتواند فرصت خوبی برای بیان برنامههای آتی و همچنین تسهیل شرایط تولید برای هر یک از شرکتهای میزبان باشد.