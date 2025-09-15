به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی در مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی اظهار داشت: پارسال در ۲۶ آذر مصرف ۷۱۵ میلیون متر مکعب در روز در بخش خانگی و تجاری داشتیم و ما ۸۴۰ میلیون متر مکعب در روز تولید داشتیم پیش بینی می شد که حتما شبکه دچار مشکل شود زیرا در بخش تجاری و خانگی حداقل ۴۱ میلیون متر مکعب کسری داشتیم که این رقم شمال کشور را تحت تاثیر قرار می داد.

وی ادامه داد: جلسات مدیریت سوخت برگزار شد و شورای امنیت، دولت و حکمرانی کشور دغدغه سوخت داشتند در آن زمان تجربه کاهش ۱۰ درصدی مصرف را در یکی از شهرها داشتیم اما فکر نمی‌کردیم به نتیجه کنونی برسیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: باید بپذیریم ناترازی داریم یعنی میزان مصرف و تولید یکسان نیست، و این ناترازی در حوزه گاز بیشتر است.

وی بیان داشت:همه جای دنیا سبد سوخت تنوع دارد اما در کشور ما ۷۳ درصد سبد انرژی گاز است، ۸۳ درصد نیروگاه‌ها گاز مصرف می کنند. درحالی که این رقم در دنیا ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

توکلی در ادامه گفت: ما نه فقط آب که گاز را هم مجازی صادر می کنیم چراکه محصولات گلخانه ای بدون دغدغه مندی نسبت به مدیریت و مصرف بهینه صادر می کنیم.

وی با تأکید بر توجه به ترکیب و تنوع سبد انرژی کشور گفت: افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تنوع سوخت نیروگاهی و استفاده از تجهیزات با راندمان بالا در صنایع می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند.

معاون وزیر نفت با اشاره به راهکارهای رفع ناترازی انرژی گفت: یک مدل افزایش تولید با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است که دوباره شبکه را به گاز وابسته می‌کند. مدل دیگر، بررسی علمی سهم گاز در بخش‌های مختلف کشور است.

توکلی با بیان اینکه اکنون ۹۵ تا ۹۶ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز متصل‌اند، تاکید کرد: کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست و اگر با همین مکانیسم ادامه دهیم، صنعت گاز از یک صنعت صرف به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود..

وی با تأکید بر توجه به ترکیب و تنوع سبد انرژی بیان کرد: کاهش مصرف در بخش خانگی و تجاری، تنها در زمان پیک مصرف زمستان به ناترازی کمک می‌کند، اما به ناترازی کل سال کمکی نمی‌کند. علت آن هم انتخاب نکردن تجهیزات با راندمان بالا است. افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع سوخت نیروگاهی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. در صنایع بزرگ مانند سیمان، پتروشیمی و فولاد نیز باید الزام شود که تجهیزات با راندمان بالا خریداری شود. این موضوع در پروژه‌ها تأثیرگذار است و در آینده مصرف را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پویش ۱۰ درصدی کاهش مصرف انرژی بیان کرد: این طرح جزو وظایف سازمانی شرکت ملی گاز ایران نبود و طرف اصلی این پویش مردم هستند که امروز سبب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون مترمکعب گاز شدند که رقم کمی نیست.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای هر مترمکعب گاز بدون ارزش ذاتی ۵ سنت هزینه می‌شود، افزود: باید این گاز برای صنایعی با ارزش افزوده مثل پتروشیمی و فولاد مصرف شود تا ارزش افزوده آن برای اقتصاد کشور نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

