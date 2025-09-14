مجمع عمومی صندوق تثبیت بازار سرمایه برگزار شد

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق تثبیت بازار سرمایه منتهی به سال مالی 30 اسفند 1403 به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این صندوق برگزار شد.

درابتدای این نشست گزارشی از سوی مدیریت صندوق تثبیت بازار سرمایه به مجمع ارایه شد و بر اساس این گزارش مشخص شد که این صندوق در راستای وظایف محوله، طی سال 1403 جمعاً به مدت 153 روز از 235 روز کاری بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه حضور فعال داشته و با خرید 504 نماد به مبلغ 244 هزار میلیارد ریال به حمایت از بازار پرداخته است.

در ادامه این نشست صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید درخصوص چابک سازی صندوق در راستای رسالت خویش نسبت به بازنگری در اساسنامه صندوق تثبیت، آئین نامه معاملات و سرمایه گذاری ها اقدام شود.

همچنین در ادامه این نشست مقرر شد، درخصوص افزایش توان مالی صندوق، جلسه ای با حضور اعضای هیأت امنا به صورت فوق العاده برگزار شود.گفتنی است صندوق تثبیت بازارسرمایه به استناد ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازارسرمایه تاسیس شده و سرمایه فعلی صندوق 20,010 میلیارد ریال است.ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه شامل هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس هیئت امنا)، رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار(دبیر هیئت امنا) است.

سازمان حسابرسی نیزحسابرس و بازرس قانونی این صندوق است.

