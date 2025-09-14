خبرگزاری کار ایران
محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی؛ هدف بنیاد برکت در برگزاری رویداد دام‌یار

برگزاری نخستین رویداد ملی «دام‌یار» با حضور گروه های جهادی دامپزشکی سراسر کشور به همت بنیاد برکت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمد حسن حیدری‌فر، دبیر رویداد ملی دام‌یار بنیاد برکت با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی «دام‌یار» با هدف توانمندسازی و شبکه‌سازی گروه‌های جهادی فعال در حوزه دامپزشکی، گفت: رویداد ملی «دام‌یار» که با حمایت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برگزار شد، میزبان گروه های جهادی تخصصی دامپزشکی متشکل از مسئولان گروه و فعالان این عرصه از 17 استان در سراسر کشور بود.

حیدری فر گفت: در این رویداد سه‌روزه، کلاس‌های تخصصی با حضور اساتید مجرب و چهره‌های شناخته شده حوزه دامپزشکی برگزار شد که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد و در خلال این کارگاه‌های آموزشی نیازهای واقعی عرصه دامپروری کشور به دقت بررسی و ایده‌های نوین و راهکارهای عملیاتی احصا شد.

دبیر رویداد ملی دام‌یار بنیاد برکت اظهار کرد: از جمله بخش‌های برجسته این رویداد، برگزاری کارگاه‌های تخصصی «تشکیلات‌سازی» و «تعامل مؤثر با مردم روستایی» بود که با هدف افزایش مشارکت جامعه محلی و تقویت توان مدیریتی گروه‌های جهادی طراحی شده بود و در کارگاه‌ها شرکت‌کنندگان به تبادل تجربیات موفق خود پرداختند.

حیدری‌فر گفت: در بخش دیگری از این رویداد، با دعوت از مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس بسیج وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره امنیت غذایی بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور دغدغه‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود برای فعالیت گروه‌های جهادی بیان شد.

وی در پایان گفت: دستاوردهای این گردهمایی، گامی بلند در جهت تحقق اهداف محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن مناطق روستایی کشور محسوب می‌شود.

 

