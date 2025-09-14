به گزارش ایلنا، محمد حسن حیدری‌فر، دبیر رویداد ملی دام‌یار بنیاد برکت با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی «دام‌یار» با هدف توانمندسازی و شبکه‌سازی گروه‌های جهادی فعال در حوزه دامپزشکی، گفت: رویداد ملی «دام‌یار» که با حمایت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برگزار شد، میزبان گروه های جهادی تخصصی دامپزشکی متشکل از مسئولان گروه و فعالان این عرصه از 17 استان در سراسر کشور بود.

حیدری فر گفت: در این رویداد سه‌روزه، کلاس‌های تخصصی با حضور اساتید مجرب و چهره‌های شناخته شده حوزه دامپزشکی برگزار شد که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد و در خلال این کارگاه‌های آموزشی نیازهای واقعی عرصه دامپروری کشور به دقت بررسی و ایده‌های نوین و راهکارهای عملیاتی احصا شد.

دبیر رویداد ملی دام‌یار بنیاد برکت اظهار کرد: از جمله بخش‌های برجسته این رویداد، برگزاری کارگاه‌های تخصصی «تشکیلات‌سازی» و «تعامل مؤثر با مردم روستایی» بود که با هدف افزایش مشارکت جامعه محلی و تقویت توان مدیریتی گروه‌های جهادی طراحی شده بود و در کارگاه‌ها شرکت‌کنندگان به تبادل تجربیات موفق خود پرداختند.

حیدری‌فر گفت: در بخش دیگری از این رویداد، با دعوت از مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس بسیج وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره امنیت غذایی بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور دغدغه‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود برای فعالیت گروه‌های جهادی بیان شد.

وی در پایان گفت: دستاوردهای این گردهمایی، گامی بلند در جهت تحقق اهداف محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن مناطق روستایی کشور محسوب می‌شود.

