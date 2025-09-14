تکذیب افزایش سهم آورده متقاضیان مسکن حمایتی در پردیس

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افزایش سهم آورده متقاضیان مسکن حمایتی در پردیس با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، محتوای آن را قویاً تکذیب کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس که با هدف شفاف‌سازی و روشنگری افکار عمومی منتشر شده، بر نکات زیر تأکید شده است:

۱. ماهیت پیامک ارسالی: پیامک ارسال‌شده برای متقاضیان، صرفاً جهت یادآوری واریزی سهم آورده اعلام شده در سنوات گذشته برای آن دسته از متقاضیانی که آورده خود را تکمیل نکرده‌اند؛ بوده است و هیچ ارتباط مفهومی با افزایش مبلغ کل آورده و یا اضافه واریزی ندارد. بنابراین، ادعای مطرح‌شده در گزارش مذکور از اساس نادرست و کذب بوده و پیامک مذکور بر اساس مطالبه ایجاده شده توسط جمعی از متقاضیان خوش حساب برای جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و تسریع در عملیات عمرانی ارسال شده است.

۲. ضرورت اصلاح و جبران: با استناد به قانون مطبوعات و با توجه به سابقه تعامل سازنده میان شرکت عمران پردیس و رسانه اقتصادآنلاین، انتظار می‌رود مسئولان این رسانه با درج این تکذیبیه در صفحه اصلی سایت، نسبت به جبران تحریف صورت‌گرفته و انتشار گزارش خلاف واقع و همچنین توجیه رسانه‌هایی که به تبع ناقل گزارش تکذیب شده بوده‌اند، اقدام نماید.

۳. مقابله با سیاه‌نمایی و لزوم امیدآفرینی: شرکت عمران پردیس بر این باور است که پیشرفت‌های چشمگیر ماه‌های گذشته و در شرایطی که فر آیند تحویل ۲۳۵۷ واحد مسکونی حمایتی در شهریور ماه سال جاری آغاز شده و تلاش‌های مستمر برای ارتقاء زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهروندی در شهر پردیس با جدیت در جریان است، تلاش رسانه‌های معاند برای تشویش اذهان عمومی از طریق دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی را باید بصورت همه جانبه خنثی و بار دیگر اهداف تبلیغی آنها علیه منافع ملی را جهت امید آفرینی در جامعه خنثی نمود.

۴. دعوت به انعکاس مطالب مستند: روابط عمومی شرکت عمران ضمن دعوت از تمامی رسانه‌ها به رعایت اصل دقت و انتشار مطالب مستند و مبتنی بر منابع موثق، از کلیه رسانه‌هایی که با بازنشر این اطلاعیه به رفع سوءتفاهم ایجاد شده کمک می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌نماید.

در پایان، شرکت عمران شهر جدید پردیس مؤکداً به اطلاع کلیه متقاضیان و مخاطبان گرامی می‌رساند که برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات دقیق و رسمی، تنها به وب‌سایت این شرکت به نشانی https://pardis.ntdc.ir/ مراجعه نمایند.

