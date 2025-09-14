به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محسن حسنلو، مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به اقدامات انجام گرفته در یک‌سال گذشته گفت: «در دولت چهاردهم و با رویکرد رئیس‌جمهوری و وزارت ارتباطات، فضای پیام به یک فضای تحولی تبدیل شده است. امروز همه مدیران و فعالان این مجموعه با انگیزه‌ای واحد در دو جبهه ساماندهی وضعیت موجود و حرکت در مسیر توسعه‌ای فعالیت می‌کنند.»

او با بیان اینکه پروازهای مسافری پس از سه سال توقف از ۱۵ خرداد امسال از سر گرفته شده است، افزود: «استمرار پروازهای مسافری در فرودگاه پیام یک دستاورد مهم است، به‌ویژه آنکه در مقطع جنگ ۱۲ روزه نیز این روند متوقف نشد. در حال حاضر توسعه خطوط پروازی و حفظ استمرار آن‌ها در دستور کار قرار دارد.»

حسنلو فعال‌سازی دوباره بار هوایی را یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر دانست و گفت: «۱۲ سال بود که پرواز باری در پیام برقرار نبود. اما امروز پروازهای بار از دبی به‌طور منظم دو بار در هفته انجام می‌شود و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد کشور می‌شود. همچنین برقراری پروازهای باری محصولات دارویی از برخی کشورها نیز در برنامه قرار دارد. اتصال به سه پایگاه بزرگ اقتصادی چین نیز در دستور کار قرار گرفته است.»

مدیرعامل پیام درباره ارتقای جایگاه این فرودگاه در شبکه هوایی کشور گفت: «امروز ظرفیت پیام در کلان حوزه هوانوردی کشور دیده می‌شود. ما در حال دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی فرودگاهی هستیم و این مجموعه به یک رکن واقعی در هوانوردی کشور تبدیل شده است.»

او در ادامه به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و افزود: «با بحران برق و گاز در منطقه مواجه بودیم که با حمایت وزارت ارتباطات بخشی از مشکلات برطرف شد. نزدیک به ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولیدی پیام به شبکه سراسری برق تزریق می‌شود و این ظرفیت به توسعه فاز ششم منطقه کمک خواهد کرد.»

مسیر سبز کالاهای ICT و گمرک تخصصی فاوا

حسنلو یکی از پروژه‌های مهم پیام را «مسیر سبز کالاهای ICT» معرفی کرد و گفت: «گمرک تخصصی فاوا که سال‌ها مغفول مانده بود، دوباره فعال شده و با آزمایشگاه‌های تخصصی این حوزه در حال هماهنگی برای استقرار در این منطقه هستیم. با راه‌اندازی این کریدور، پیام تنها مسیر امن و سریع ورود کالاهای ICT به کشور خواهد شد.»

او در بخش دیگری از سخنانش بر نقش پیام در حمایت از زیست‌بوم فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: «برای نخستین بار در کشور یک شرکت دانش‌بنیان در منطقه موفق به تولید محصول های تک با استانداردهای جهانی شد؛ محصولی که مشابه اروپایی و آمریکایی آن چندین برابر قیمت دارد. اعتماد به بخش دانش‌بنیان باعث شد کشور به سطح قابل قبولی در عرصه بین‌المللی برسد.»

حمایت‌های دولت چهاردهم و نگاه به آینده

مدیرعامل پیام با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از شرکت‌های فناور گفت: «تمرکز دولت فعلی بر توان داخلی است. تسهیلات بانکی کم‌بهره، واگذاری فضاهای کاری و صدور مجوزها بخشی از حمایت‌هایی است که برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است. ما تلاش می‌کنیم موانع قانونی، از جمله محرومیت پیام از معافیت مالیاتی، را نیز رفع کنیم.»

او درباره مراکز داده و تولید تلفن همراه نیز توضیح داد: «نزدیک به ۱۷ شرکت فعال در حوزه دیتاسنتر در پیام مستقر هستند و برخی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین بیشترین تولیدکنندگان گوشی همراه کشور در این منطقه حضور دارند.»

وی با اشاره به سهم پیام در تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال، افزود: «بر اساس اسناد بالادستی، سهم پیام در تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال کشور یک درصد است و دستیابی به این هدف نیازمند انسجام و برنامه‌ریزی مستمر است.»

حسنلو در پایان گفت: «پیام امروز در کانون اخبار تحولی کشور قرار دارد. از تاکسی هوایی گرفته تا توسعه صنایع های تک و ایجاد کریدور سبز ICT، اتفاقاتی است که برای نخستین بار در کشور در این منطقه رقم خورده است. اگر به توان نیروی انسانی و دانش بومی اعتماد کنیم، می‌توانیم دستاوردهای بزرگی را برای کشور رقم بزنیم.»

