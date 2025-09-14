خبرگزاری کار ایران
فردا؛ برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران

وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان صبح امروز در رأس هیأتی بلندپایه به منظور شرکت در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان که ریاست طرف ایرانی را وزیر راه و شهرسازی کشورمان بر عهده دارد، وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریورماه) در رأس هیأتی بلندپایه به منظور برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان وارد تهران شد.

در این سفر، هیأت پاکستانی متشکل از مقامات عالی‌رتبه از جمله معاون وزیر بازرگانی، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی، قائم‌مقام وزارت امور دریایی و مدیرکل وزارت مالی پاکستان، وزیر تجارت و بازرگانی این کشور را همراهی می‌کنند.

بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

نشست‌های این کمیسیون با هدف توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، بانکی، انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، زیرساخت، همکاری‌های اجتماعی، فرهنگی و استانی برگزار خواهد شد.

