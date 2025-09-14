خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

فعالیت یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد

معاون وزیر صمت با هشدار نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، نوسازی صنایع را ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور دانست و خواستار حمایت قانونی و تامین منابع پایدار از سوی مجلس برای تسریع در اجرای پروژه های نوسازی شد.

به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بحران فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی اظهار داشت: امروز دیگر بحث نوسازی و بازسازی خطوط تولید یک تصمیم اختیاری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای رشد پایدار اقتصادی و حفظ جایگاه صنعتی کشور است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و این به معنای کاهش بهره‌وری، افت رقابت‌پذیری محصولات داخلی و افزایش چشمگیر شدت مصرف انرژی است. این شرایط، زنگ خطر جدی برای آینده صنعت ایران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم فعالیت صنایع با ماشین‌آلات فرسوده تأکید کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تسهیل واردات ماشین‌آلات با فناوری روز و به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی، از جمله اقداماتی است که با همکاری مجلس و دولت می‌تواند به سرعت‌بخشی روند نوسازی کمک کند.

وی با تأکید بر جایگاه تخصصی ایدرو در اجرای پروژه‌های نوسازی صنایع پیشران، خاطرنشان کرد: ایدرو برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، مدلی را تدوین و فرآیند نوسازی و بازسازی را آغاز کرده است ولی نیاز به حمایت بیشتر همه ذینفعان از جمله مجلس شورای اسلامی دارد. از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با تصویب قوانین و اختصاص منابع پایدار مالی، مسیر این تحول صنعتی را هموار سازد.

معاون وزیر صمت بیان داشت: ایدرو متعهد است با هم‌افزایی ملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توان رقابتی صنایع ایران را بازگرداند و مسیر رشد صنعتی پایدار را هموار سازد.

