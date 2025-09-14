به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بحران فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی اظهار داشت: امروز دیگر بحث نوسازی و بازسازی خطوط تولید یک تصمیم اختیاری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای رشد پایدار اقتصادی و حفظ جایگاه صنعتی کشور است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و این به معنای کاهش بهره‌وری، افت رقابت‌پذیری محصولات داخلی و افزایش چشمگیر شدت مصرف انرژی است. این شرایط، زنگ خطر جدی برای آینده صنعت ایران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم فعالیت صنایع با ماشین‌آلات فرسوده تأکید کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تسهیل واردات ماشین‌آلات با فناوری روز و به‌کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی، از جمله اقداماتی است که با همکاری مجلس و دولت می‌تواند به سرعت‌بخشی روند نوسازی کمک کند.

وی با تأکید بر جایگاه تخصصی ایدرو در اجرای پروژه‌های نوسازی صنایع پیشران، خاطرنشان کرد: ایدرو برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، مدلی را تدوین و فرآیند نوسازی و بازسازی را آغاز کرده است ولی نیاز به حمایت بیشتر همه ذینفعان از جمله مجلس شورای اسلامی دارد. از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با تصویب قوانین و اختصاص منابع پایدار مالی، مسیر این تحول صنعتی را هموار سازد.

معاون وزیر صمت بیان داشت: ایدرو متعهد است با هم‌افزایی ملی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توان رقابتی صنایع ایران را بازگرداند و مسیر رشد صنعتی پایدار را هموار سازد.

