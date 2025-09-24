بلاتکلیفی بازرگانان بندر شهید رجایی؛ از چالش رفع تعهد ارزی تا پرداخت نصفه نیمه خسارت

به گزارش خبرنگار ایلنا، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان در روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد انفجاری شدید بود که در پی آن، خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده وارد شد. در این حادثه، ۵۹ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند. علاوه بر افراد، خودروها و تجهیزات و کالاهای بسیاری در آتش سوختند.

عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت بندر شهید رجایی و پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان، گفت: از روزهای نخست حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی در روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، قرارگاهی در استانداری برای رفع مشکلات حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی تشکیل شد و در ۴، ۵ ماهی که از حادثه می‌گذرد، بخشی از اقدامات انجام شد.

پرداخت دیه ۵۹ نفر؛ دیه ۳ نفر همچنان در حساب دادگستری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان گفت: در این حادثه ۵۹ نفر جان خود را از دست دادند. دیه این افراد به طور کامل پرداخت شده است که از این ۵۹ نفر، دیه ۵۶ نفر از سوی خانواده آنها دریافت شده است.

وی ادامه داد: دیه ۳ نفر نیز به حساب دادگستری واریز شده و اگر بستگان آنها، اسناد و مدارک مثبته را تحویل دهند، دیه ۳ نفر باقیمانده نیز تسویه خواهد شد.

پرداخت خسارت ۲۴۰۰ خودرو در حادثه بندر شهید رجایی

شهرزاد، در مورد تعداد خودروهایی که در این حادثه خسارت دیدند، گفت: بیش از ۲۴۰۰ خودرو در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی آسیب دیدند که پرداخت بیمه این خودروها انجام شده است. البته این ۲۴۰۰ خودرو مبالغ مختلف و درصدهای مختلفی آسیب دیده بودند و اعداد و ارقامی که به هر کدام از این خودروها اختصاص پیدا کرد، متفاوت بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان با بیان اینکه ما بیش از ۱۶۰۰ نفر آسیبدیده و صدمه‌دیده از این حادثه داشتیم، گفت: عملیاتی که در حوزه تامین اجتماعی باید برای جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان انجام می‌شد، نیز انجام شده است. مباحث تامین اجتماعی، ازکارافتادگی، اقدامات درمانی و هزینه درمان این افراد که بایستی پرداخت می‌شد و همچنین، اقداماتی که سازمان علوم پزشکی باید برای طول درمان انجام می‌داد به طور کامل انجام شده است.

چالش رفع تعهد ارزی صاحبان کالاهای بندر شهید رجایی

معاون اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صاحبان کالا که محل مناقشه این افراد با بانک مرکزی شده است، گفت: رفع تعهد ارزی صاحبان کالا موضوع مهمی است که هنوز حل نشده است. با توجه به پیگیری‌هایی که انجام شده است و کماکان بانک مرکزی، یکسری اسناد و مدارک دیگر را مطالبه می‌کند تا مستندات کامل شود و رفع تعهد ارزی انجام شود، پیشنهاد ما این است که مهلتی کافی و مشخص به صاحبان کالا داده شود تا در این مدت بتوانند اسناد و مدارک خود را تحویل دهند.

شهرزاد افزود: همچنین بالغ بر ۱۷ شرکت بیمه، کار بیمه کالا را در بندر شهید رجایی انجام دادند و یکسری اسناد و مدارک مطالبه می‌کردند. برای اینکه این فرایند سرعت بگیرد و صاحبان کالا سریع‌تر بتوانند خسارت خود را از دفاتر بیمه دریافت کنند، این دفاتر باید حداقل مدارک مورد نیاز را از صاحبان کالا درخواست کنند تا بتوانند نسبت به پرداخت بیمه باربری اقدام کنند وگرنه بیمه آتش‌سوزی، بیمه مهندسی و بیمه خودروها تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: این اقدامات باید انجام بگیرد تا آن بخش از بیمه باربری یا بیمه صاحبان کالا که هنوز پرداخت نشده است، سریع‌تر پرداخت شود.

انتهای پیام/