مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد

کد خبر : 1685230
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با تعاملات به عمل آمده با دستگاه‌ها نسبت به اخذ اطلاعات خانه‌های خالی اقدام و در مجموع طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تعداد ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی و تعداد مراجعین و خود اظهاری شده بالغ بر ۳ میلیون برآورد شده است.

به گزارش ایلنا ؛ رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد و تعداد قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار به طور عمده سرپرستان خانواده ها به این سامانه مراجعه و خود اظهاری شده است.

وی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان در دو مرحله با این مضمون که ملک شما به دلیل عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود، افزود: از عموم شهروندان تقاضا داریم که نسبت به خوداظهاری ملک خود در سامانه املاک و اسکان به قید فوریت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که فرد خوداظهاری نکند، بر اساس بند ۵ تبصره ۸، ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات خواهد بود و چنانچه نسبت به این مساله و اعلام خالی بودن ملک مورد نظر اعتراض داشته باشد و یا اینکه آن ملک در زمان محاسبه مالیات در مالکیت او نبوده می‌بایست نسبت به دریافت گواهی تاریخچه عدم مالکیت در آن مقطع از طریق سازمان ثبت و همچنین تکمیل اقرار نامه دادرسی اقدام کند.

لازم به ذکر است تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده مالیاتی در ادارات مالیاتی تاکنون ۶ هزار فقره بوده است.

 

 

