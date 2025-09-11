خبرگزاری کار ایران
گسترش همکاری پست ایران و چین

گسترش همکاری پست ایران و چین
مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با مدیر کل سازمان پست دولتی چین گفت: چین ظرفیت‌های زیادی برای انتقال دانش فنی و توسعه زیرساختی، تکنولوژیکی و فناورانه به منظور استاندارسازی فرایندهای پست ایران دارد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی پست، «محمد احمدی» معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در حاشیه بیست و هشتمین کنگره اتحادیه جهانی پست در دبی با «ژائو چونگ‌جیو» دیدار و گفت‌وگو کرد.

احمدی در این دیدار با اشاره به طرح کلان پست ایران برای ایجاد مرکز تجزیه و مبادلات جدید افزود: از پست چین دعوت می‌شود در این زمینه با پست کشورمان همکاری داشته باشد.

وی به موضوع عزم ایران برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی با توجه به روابط تجاری گسترده دو کشور نیز اشاره و اظهار کرد: چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که می‌توان با ایجاد تیم‌های تخصصی و کارشناسی و استفاده از تجربیات مشترک دو کشور، از سد این چالش‌ها گذشت.

مدیرکل سازمان پست دولتی چین نیز در این دیدار از پیشنهادات پست ایران برای توسعه روابط دو جانبه استقبال و بر استفاده از زیرساخت‌های پستی در حوزه تجارت و خرده‌فروشی بین دو کشور تاکید کرد.

ژائو چونگ‌جیو ضمن اعلام آمادگی برای نمایش ظرفیت‌های پستی این کشور و همکاری در راه‌اندازی مرکز تجزیه و مبادلات جدید در ایران، از مدیرعامل شرکت پست ایران برای بازدید از شبکه پستی این کشور که شامل ۸ اپراتور پستی است، دعوت به عمل آورد.

در این دیدار دو طرف بر حمایت متقابل در رأی‌گیری‌های مرتبط با انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل، عضویت در شورای راهبری و شورای عملیات پستی اتحادیه جهانی پست تاکید کردند.

انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت‌های پست‌ دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت.

