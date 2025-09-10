وی تصریح کرد: «باید پاسخ دهیم که بهره‌برداری و اکتشاف‌های معدنی ما امروز به صورت علمی و با حداکثر راندمان انجام می‌شود یا خیر و از سنگ‌های استخراج شده بیشترین بهره‌برداری صورت می‌گیرد یا نه.

جعفری با بیان اینکه دولت تامین مالی را انجام می‌دهد و پیمانکاران خوب معرفی می‌شوند، یادآور شد: در این میان، لازم است مشاوران متخصص نیز همراه پروژه‌ها باشند تا بازده و سودآوری به حداکثر برسد.

وی افزود: «در برنامه‌های راهبردی استان، ۱۷ راهبرد کلان و ۷۰ برنامه طراحی شده و سازمان نظام مهندسی معدن در این چارچوب وظایف خود را تعریف کرده است. یکی از چالش‌های اصلی این برنامه‌ها، کمبود و ناتوانی نیروی انسانی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آموزش تخصصی است.

وی بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: «معدن فقط مربوط به استخراج نیست؛ ترابری، مکانیک و حوزه‌های دیگر نیز مرتبط هستند و باید با چارچوب حقوقی مناسب، فعالیت‌ها به بخش واقعی اقتصادی هدایت شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با درخواست از مسئولان استانی آذربایجان غربی برای بهبود وضعیت اکتشاف و استخراج معادن این استان گفت: به گفته مسئولان صمت استان آذربایجان غربی ۳ میلیارد تن عملیات معدنی در این استان فعال است که برای رسیدن به جایگاه واقعی، نیازمند تلاش بیشتر در بخش سرمایه‌گذاری و استخراج است.