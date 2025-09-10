معاون صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
نظارت بر اصول ایمنی و افزایش بهرهوری معادن از وظایف قطعی سازمان نظام مهندسی معدن است
معاون صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش بهرهوری، ارتقای دانش فنی، رعایت و نظارت بر قوانین ایمنی و بهداشت محیط معادن را از وظایف مصرح سازمان نظام مهندسی معدن برشمرد و بر رعایت چارچوب فنی و قانونی این وظایف تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وجیهالله جعفری در نشست سازمانهای نظام مهندسی معدن سراسر کشور در استان آذربایجان غربی با تاکید بر نقش این سازمان در پیشرفت پروژههای معدنی با رعایت ماموریتهای تعریف شده، گفت: هدف از برپایی این نشست رسیدن به یک رویکرد واحد برای افزایش بهرهوری معادن و صنایع معدنی با توجه به سیاستهای بالادستی و تاکید مقام معظم رهبری بر رونق اقتصاد معدندایه با محوریت برنامه هفتم پیشرفت است.
وی تصریح کرد: «باید پاسخ دهیم که بهرهبرداری و اکتشافهای معدنی ما امروز به صورت علمی و با حداکثر راندمان انجام میشود یا خیر و از سنگهای استخراج شده بیشترین بهرهبرداری صورت میگیرد یا نه.
جعفری با بیان اینکه دولت تامین مالی را انجام میدهد و پیمانکاران خوب معرفی میشوند، یادآور شد: در این میان، لازم است مشاوران متخصص نیز همراه پروژهها باشند تا بازده و سودآوری به حداکثر برسد.
وی افزود: «در برنامههای راهبردی استان، ۱۷ راهبرد کلان و ۷۰ برنامه طراحی شده و سازمان نظام مهندسی معدن در این چارچوب وظایف خود را تعریف کرده است. یکی از چالشهای اصلی این برنامهها، کمبود و ناتوانی نیروی انسانی است که نیازمند برنامهریزی دقیق و آموزش تخصصی است.
وی بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: «معدن فقط مربوط به استخراج نیست؛ ترابری، مکانیک و حوزههای دیگر نیز مرتبط هستند و باید با چارچوب حقوقی مناسب، فعالیتها به بخش واقعی اقتصادی هدایت شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با درخواست از مسئولان استانی آذربایجان غربی برای بهبود وضعیت اکتشاف و استخراج معادن این استان گفت: به گفته مسئولان صمت استان آذربایجان غربی ۳ میلیارد تن عملیات معدنی در این استان فعال است که برای رسیدن به جایگاه واقعی، نیازمند تلاش بیشتر در بخش سرمایهگذاری و استخراج است.