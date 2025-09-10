خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر نیرو؛

سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین نیروگاه تربت‌حیدریه افتتاح شد

کد خبر : 1684420
سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین(مدیا) نیروگاه راشد تربت‌حیدریه توسط وزیر نیرو افتتاح و توان تولید برق این مجموعه برای پیک مصرف برق تابستان ۳۰ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و کمک به پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه، اشتغال‌زایی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور از جمله اهداف اجرای سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین به روی دو واحد گازی نیروگاه راشد تربت‌حیدریه بوده است.

این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومان جهت افزایش تولید و راندمان بخش نیروگاهی برای پیک مصرف برق تابستان نصب و راه‌اندازی شده و این میزان افزایش توان تولید معادل تامین برق ۳۰ هزار مشترک خانگی است.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای پیک تابستان امسال بالغ بر ۶۷۰ مگاوات پروژه ارتقای توان تولید برق واحدهای گازی نیروگاهی به روش خنک‌کاری هوای ورودی(مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سیستم کنترل اجرایی شده است.

