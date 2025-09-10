به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و کمک به پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه، اشتغال‌زایی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور از جمله اهداف اجرای سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین به روی دو واحد گازی نیروگاه راشد تربت‌حیدریه بوده است.