اعلام قیمت طلا و سکه ١٩ شهریور ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۶۴٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٨ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٩۴ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٨٨ میلیون و ١٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴٩ میلیون و ۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢٨ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

