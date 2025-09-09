رشد ۸.۵ درصدی تحویل حضوری محصولات سایپا در پنجماهه نخست
رئیس اداره آمادهسازی و تحویل مشتری حضوری سایپا از افزایش ۸.۵ درصدی تحویل خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تأکید کرد این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، فرشید فراغت، رئیس اداره آمادهسازی و تحویل مشتری حضوری گروه خودروسازی سایپا، خبر داد که با برنامهریزیهای دقیق انجامشده، این شرکت توانسته تحویل حضوری محصولات خود را در پنجماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته درصد افزایش دهد.
فراغت در این خصوص اظهار داشت: با برنامهریزی دقیق صورتگرفته، سایپا توانسته در بخش تحویل حضوری محصولات نسبت به پنج ماهه مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد رشد داشته باشد و در تلاش هستیم این روند را حفظ و ارتقا دهیم.
وی افزود: در حوزه تحویل خودروی شاهین نیز رشد چشمگیری حاصل شده و تمامی خودروهای فاکتور شده، طبق انتخاب مشتریان، بهصورت حضوری تقدیم حضور خریداران محترم میشود.