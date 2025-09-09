خبرگزاری کار ایران
تولید روزانه فاز ۱۱ پارس جنوبی از مرز ۲۲ میلیون متر مکعب گاز عبور کرد

تولید روزانه فاز ۱۱ پارس جنوبی از مرز ۲۲ میلیون متر مکعب گاز عبور کرد
عملیات حفاری چاه شماره ۹ سکوی ۱۱B در فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید و روزانه حدود ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به تولید کشور افزوده شد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا ثقفی مدیر عامل پتروپارس گفت: این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مؤثر میان تیم‌های اجرایی و کارفرما و تلاش شبانه‌روزی نیروهای پتروپارس است. این اقدامات مسیر بهره‌برداری پایدار و ایمن از چاه نهم را فراهم کرده و تولید روزانه فاز ۱۱ را از مرز ۲۲ میلیون متر مکعب گاز غنی‌شده عبور داد.

در ادامه علی ندیران؛ مجری طرح توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی در گروه پتروپارس گفت: چاه نهم با عمق بیش از ۴۲۵۰ متر در لایه‌های مخزنی کنگان–دالان حفاری شد. با اجرای دقیق عملیات تکمیلی شامل مشبک‌کاری، اسیدزنی و تمیزکاری پس از اسید، این چاه آماده تولید پایدار شد. این دستاورد توانمندی مهندسان ایرانی در توسعه میادین راهبردی کشور را به نمایش گذاشت.

