تولید روزانه فاز ۱۱ پارس جنوبی از مرز ۲۲ میلیون متر مکعب گاز عبور کرد
عملیات حفاری چاه شماره ۹ سکوی ۱۱B در فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید و روزانه حدود ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به تولید کشور افزوده شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا ثقفی مدیر عامل پتروپارس گفت: این موفقیت نتیجه برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر میان تیمهای اجرایی و کارفرما و تلاش شبانهروزی نیروهای پتروپارس است. این اقدامات مسیر بهرهبرداری پایدار و ایمن از چاه نهم را فراهم کرده و تولید روزانه فاز ۱۱ را از مرز ۲۲ میلیون متر مکعب گاز غنیشده عبور داد.
در ادامه علی ندیران؛ مجری طرح توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی در گروه پتروپارس گفت: چاه نهم با عمق بیش از ۴۲۵۰ متر در لایههای مخزنی کنگان–دالان حفاری شد. با اجرای دقیق عملیات تکمیلی شامل مشبککاری، اسیدزنی و تمیزکاری پس از اسید، این چاه آماده تولید پایدار شد. این دستاورد توانمندی مهندسان ایرانی در توسعه میادین راهبردی کشور را به نمایش گذاشت.