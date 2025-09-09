خبرگزاری کار ایران
انجام ۳۷ پرواز عملیاتی بارورسازی ابرها طی سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

کد خبر : 1684033
بیست و نهمین جلسه امور آب وزارت نیرو با موضوع ارائه گزارش بهبود وضع هوا برگزار شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، جلسه امور آب وزارت نیرو با موضوع بهبود وضع هوای کشور و به منظور طرح و بررسی مسائل عملیاتی ، بودجه اجرای تعدیل وضع هوا و ارائه گزارش عملکرد در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ در سالن جلسات وزارت نیرو با حضور جمعی از مدیران وزارت نیرو ، مدیران آب وفاضلاب،شرکت مدیریت منابع آب ایران،توسعه منابع آب ایران ، مدیران حوضه های آبریز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جوانبخت به طرح موضوعاتی در خصوص اجرای پژوهش های علمی و تخصصی تعدیل وضع هوا،بکارگیری حداکثری فناوری های افزایش بارش،استفاده از تمامی ظرفیت های مراکز علمی، دانشگاهی و نظامی و جذب ، بررسی تمامی طرح های باروری و افزایش بارش کشور پرداختند.

وی اظهار داشت که با توجه به ارائه طرح های تعدیل وضع هوا از سوی بخش خصوصی می بایست نسبت به جذب ،بررسی و اقناع مخاطبین اقدام گردد.

سپس محمد مهدی جوادیان زاده، رئیس  سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی به تشریح سابقه و اهداف فعالیت‌های بهبود هوا، روش‌های باران زایی،نظرات مراجع و فعالان بین المللی این حوزه پرداخت. او مأموریت‌های سازمان را مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب جوی با فناوری‌های نوین، توسعه و به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های زمینی، هوایی و فضایی، تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و استانداردهای فنی، مقابله با مداخلات جوی مخرب داخلی و خارجی، ایجاد بستر تعامل بین‌المللی برای تبادل دانش و فناوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی اعلام کرد.

وی در ادامه به بیان نیازمندی های سازمان جهت اثر گذاری و افزایش بارش در کشور در طی پنج سال آتی اشاره کرد و اظهار داشت که طبق برنامه تدوین شده، این سازمان در نظر دارد نسبت به توسعه زیرساخت های فناورانه، ایجاد وتوسعه شبکه ملی پایش جوی، سیاستگذاری و تدوین چارچوب ملی مدیریت آب های جوی، توسعه دیسپاچینگ ملی، ارتقاءبهره وری و بهینه سازی عملیات،تقویت پژوهش فناوری،نوآوری و ارتقاءمنابع انسانی و آگاهی عمومی و اطلاع رسانی اقدام نماید. لذا جهت تجهیز و اجرای پروژه های تعدیل وضع هوا نیازمند به جذب بودجه ای در حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ ساله هست که این مبلغ بدون ایجاد فشار مالی به دولت با استفاده از قوانین، مقررات و مصوبه های گذشته و بروز رسانی آنها قابل تامین و هزینه می باشد.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در پایان گزارش عملکرد سازمان در سال آبی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ ارائه نمود.

او اشاره کرد که در این سازمان عملیات باروری ابرها با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین(پهپاد) و استفاده از ژنراتور های زمینی در سال آبی مذکور انجام شد. در مجموع ۳۷ پرواز عملیاتی بارورسازی با استفاده از دو فروند هواپیمای آنتونوف در منطقه شمال‌غرب ، جنوب‌غرب ، منطقه تهران و شمال‌شرق ،۵۰ پرواز عملیاتی با استفاده ازپهپاد در مناطق حوضه آبریز زاینده رود ،کوهرنگ، خراسان جنوبی و منطقه عملیاتی استان‌های فارس و بوشهر و پروژه بارورسازی ابرها با استفاده از ژنراتورهای زمینی در سال آبی مذکور با استفاده از ۶۲۶ عدد ژنراتور در ۲۳ استان کشور برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد.

در ادامه مدعوین جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و به وظایف قانونی جهت تامین ۵% از طریق استحصال آبهای جوی و کاهش تبخیر بر اساس بند ح ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه تاکید و پشتیبانی خود را از فعالیت های تعدیل وضع هوا در سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی اعلام کردند.

