انجام ۳۷ پرواز عملیاتی بارورسازی ابرها طی سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، جلسه امور آب وزارت نیرو با موضوع بهبود وضع هوای کشور و به منظور طرح و بررسی مسائل عملیاتی ، بودجه اجرای تعدیل وضع هوا و ارائه گزارش عملکرد در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ در سالن جلسات وزارت نیرو با حضور جمعی از مدیران وزارت نیرو ، مدیران آب وفاضلاب،شرکت مدیریت منابع آب ایران،توسعه منابع آب ایران ، مدیران حوضه های آبریز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جوانبخت به طرح موضوعاتی در خصوص اجرای پژوهش های علمی و تخصصی تعدیل وضع هوا،بکارگیری حداکثری فناوری های افزایش بارش،استفاده از تمامی ظرفیت های مراکز علمی، دانشگاهی و نظامی و جذب ، بررسی تمامی طرح های باروری و افزایش بارش کشور پرداختند.

وی اظهار داشت که با توجه به ارائه طرح های تعدیل وضع هوا از سوی بخش خصوصی می بایست نسبت به جذب ،بررسی و اقناع مخاطبین اقدام گردد.

سپس محمد مهدی جوادیان زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی به تشریح سابقه و اهداف فعالیت‌های بهبود هوا، روش‌های باران زایی،نظرات مراجع و فعالان بین المللی این حوزه پرداخت. او مأموریت‌های سازمان را مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب جوی با فناوری‌های نوین، توسعه و به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های زمینی، هوایی و فضایی، تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و استانداردهای فنی، مقابله با مداخلات جوی مخرب داخلی و خارجی، ایجاد بستر تعامل بین‌المللی برای تبادل دانش و فناوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی اعلام کرد.

وی در ادامه به بیان نیازمندی های سازمان جهت اثر گذاری و افزایش بارش در کشور در طی پنج سال آتی اشاره کرد و اظهار داشت که طبق برنامه تدوین شده، این سازمان در نظر دارد نسبت به توسعه زیرساخت های فناورانه، ایجاد وتوسعه شبکه ملی پایش جوی، سیاستگذاری و تدوین چارچوب ملی مدیریت آب های جوی، توسعه دیسپاچینگ ملی، ارتقاءبهره وری و بهینه سازی عملیات،تقویت پژوهش فناوری،نوآوری و ارتقاءمنابع انسانی و آگاهی عمومی و اطلاع رسانی اقدام نماید. لذا جهت تجهیز و اجرای پروژه های تعدیل وضع هوا نیازمند به جذب بودجه ای در حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ ساله هست که این مبلغ بدون ایجاد فشار مالی به دولت با استفاده از قوانین، مقررات و مصوبه های گذشته و بروز رسانی آنها قابل تامین و هزینه می باشد.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در پایان گزارش عملکرد سازمان در سال آبی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ ارائه نمود.

او اشاره کرد که در این سازمان عملیات باروری ابرها با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین(پهپاد) و استفاده از ژنراتور های زمینی در سال آبی مذکور انجام شد. در مجموع ۳۷ پرواز عملیاتی بارورسازی با استفاده از دو فروند هواپیمای آنتونوف در منطقه شمال‌غرب ، جنوب‌غرب ، منطقه تهران و شمال‌شرق ،۵۰ پرواز عملیاتی با استفاده ازپهپاد در مناطق حوضه آبریز زاینده رود ،کوهرنگ، خراسان جنوبی و منطقه عملیاتی استان‌های فارس و بوشهر و پروژه بارورسازی ابرها با استفاده از ژنراتورهای زمینی در سال آبی مذکور با استفاده از ۶۲۶ عدد ژنراتور در ۲۳ استان کشور برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد.

در ادامه مدعوین جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و به وظایف قانونی جهت تامین ۵% از طریق استحصال آبهای جوی و کاهش تبخیر بر اساس بند ح ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه تاکید و پشتیبانی خود را از فعالیت های تعدیل وضع هوا در سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی اعلام کردند.

