وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال:
موتور اصلی بهرهوری در اقتصاد، نوآوری و فناوری است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه «راه نجات کشور بزرگشدن بخش خصوصی است» تاکید کرد که نوآوری و فناوری موتور اصلی بهرهوری در اقتصاد است و تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال تنها از مسیر مشارکت فعال کسبوکارها و تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال و هماندیشی چالشهای کسبوکارهای این حوزه ضمن قدردانی از فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال بهویژه فعالیت آنها در دوران جنگ ۱۲ روزه بر ضرورت همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت برای عبور از موانع موجود تأکید کرد.
وزیر ارتباطات در این جلسه که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه «در زیستبوم اقتصاد دیجیتال موانع ساختاری جدی وجود دارد»، گفت: «این واقعیت را باید بپذیریم که با چالشهای جدید و پیچیدهای روبهرو هستیم. حوزه نوآوری آیندهای پیشبینیناپذیر دارد و بسیاری از اتفاقاتی که امروز در کشور رقم میخورد برای نخستین بار است. بنابراین، برطرف کردن موانع نیازمند عزم ملی و تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی است.»
نقش محوری بخش خصوصی در حکمرانی دیجیتال
هاشمی با رد نگاه نمادین به حضور کسبوکارها در جلسات تصمیمگیری افزود: «حضور بخش خصوصی در سیاستگذاریها یک باور جدی در دولت چهاردهم است. حتی در شرکتهای دولتی نیز تلاش داریم مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. راه نجات کشور، بزرگ شدن بخش خصوصی است و ما با قدرت این مسیر را ادامه میدهیم.»
او تأکید کرد که نوآوری و تحول از درون حاکمیت بهتنهایی ممکن نیست و دولت موظف است زمینه را برای مشارکت حداکثری فعالان فراهم کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به معضل مهاجرت نخبگان و خروج نیروی انسانی متخصص از کشور گفت: «ناتوانی در جذب نخبگان، بهویژه به دلیل مسائل معیشتی، یک واقعیت است. اما این پدیده را میتوان با نگاه فرصتمحور مدیریت کرد. ارتباط شرکتها و نخبگان ایرانی در کشورهای منطقه و دنیا باید حفظ شود، چراکه اقتصاد دیجیتال مرز نمیشناسد و در چارچوب «دیپلماسی فناوری» میتوان این ظرفیت را به فرصتی برای توسعه زیستبوم دیجیتال تبدیل کرد.»
تحول دیجیتال دولت و تنظیمگری
وزیر ارتباطات در ادامه به طرح «تحول دیجیتال دولت» اشاره و با عنوان اینکه این طرح با مشارکت مستقیم بخش خصوصی تدوین شده، تصریح کرد: «برای اجرای این برنامه حکم رئیسجمهور نیز صادر شده است و بخش خصوصی میتواند به بدنه حاکمیت وارد شود و این موضوع کار سادهای نیست، اما یک ضرورت است و باید با همکاری هم گامبهگام موانع را برطرف کنیم.»
او با انتقاد از برخی رویکردها و عطش بسیار برخی از نهادها و دستگاه های دولتی برای تنظیمگری در این حوزه افزود: «اشتیاق بیش از حد دولت به مداخله در تنظیمگری، کارآمد نیست. به همین دلیل، تلاش کردیم با ایجاد یک نهاد بالادستی و با مشارکت بخش خصوصی، مسیر تنظیمگری را تسهیل کنیم. تدوین هر سند یا سیاستی بدون حضور فعالان زیستبوم دیجیتال، مردود است و ما بر مشارکت جدی شما تأکید داریم.»
پایان شرایط «نه جنگ، نه صلح»
هاشمی با اشاره به دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: «تعیین تکلیف شرایط نه جنگ و نه صلح توسط مقام معظم رهبری، حجت را برای ما تمام کرد. این وضعیت یکی از عوامل اصلی افت کیفیت ارتباطات بود و اکنون با دستور ایشان، دولت موظف است مسیر بهبود و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی را با جدیت پیگیری کند.»
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش، از طراحی سازوکار جدید برای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: «از این پس جلسات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال باید مسئلهمحور و با صورتجلسه مشخص برگزار شود. پیشنهاد دادهایم نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی گزارش عملکرد این کارگروه را بهصورت شفاف و بدون روتوش در هیئت دولت ارائه کنند. ما بهدنبال دستاوردسازی نیستیم؛ نقد هم به وزارت ارتباطات وارد باشد، استقبال میکنیم.»
آینده اقتصاد دیجیتال کشور وابسته به همکاری همه بازیگران است
هاشمی همچنین از حل مشکل حقوقی پلتفرم «دیوار» خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند راهگشای سایر کسبوکارهای دیجیتال باشد.
وزیر ارتباطات در پایان با قدردانی از همراهی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت گفت: «بیست سال تجربه فعالیت در حوزه ارتباطات به من آموخته که در تعامل، مسائل سریعتر حل میشود تا در تقابل. آینده اقتصاد دیجیتال کشور وابسته به همکاری نزدیک همه بازیگران است و ما در وزارت ارتباطات آمادهایم گام به گام در کنار شما این مسیر را پیش ببریم.»
در ابتدای این جلسه جمعی از نمایندگان اصناف و مدیران کسبوکارهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال به بیان نقطهنظرات، دیدگاهها، مشکلات و موانع پیشرو پرداختند. ایشان به موضوعاتی همچون مشکلات بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، لزوم حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در جلسات تصمیمسازی، انتقاد از ورود بانک مرکزی به حوزه پلتفرمهای طلا، درخواست از وزارت ارتباطات برای تولیگری در اقتصاد دیجیتال کشور، اعتراض به درخواستهای نامتعارف دستگاههای دولتی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و لزوم رعایت قانون در برخورد با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کردند.
همچنین بر استفاده از ظرفیت کارگروه اقتصاد دیجیتال و بررسی مشکلات پلتفرمهای بیمه با محوریت تنظیمگری بیمه مرکزی تأکید شد.
این نشست در چارچوب کارگروه اقتصاد دیجیتال و با حضور حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و نمایندگان اصناف و اتاق بازرگانی به همراه جمعی از مدیران کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات برگزار شد.