خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ظرفیت تولید گاز غنی در میدان پارس جنوبی

افزایش ظرفیت تولید گاز غنی در میدان پارس جنوبی
کد خبر : 1683930
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تولیدی شدن نهمین حلقه چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی این چاه، ظرفیت تولید گاز از این فاز مرزی به بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی با اشاره به پایان موفق عملیات حفاری، تکمیل، مشبک‌کاری و اسیدکاری نهمین حلقه چاه در موقعیت اول فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: با اتصال چاه SPD11B-09 به سکوی بهره‌برداری و انجام تست‌های تکمیلی، روزانه بیش از ۲ میلیون متر مکعب گاز خام به ظرفیت تولید این موقعیت اضافه شد.

وی میزان تولید گاز غنی در موقعیت SPD11B را پیش از بهره‌برداری از چاه نهم، روزانه ۷۲۰ میلیون فوت مکعب اعلام کرد و گفت: اکنون با ورود این چاه به مدار تولید، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی به حدود ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب) رسیده است.

دهقانی همچنین مجموع تولید تجمعی گاز غنی از فاز ۱۱ را تا پیش از آغاز دولت چهاردهم ۱۳۷ میلیارد فوت مکعب عنوان کرد و افزود: این رقم با حفاری چاه‌های جدید تا نیمه مردادماه سال جاری حدود ۳ برابر افزایش یافته و به ۳۷۰ میلیارد فوت مکعب رسیده است.

وی در پایان با قدردانی از عملکرد شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار این پروژه تأکید کرد: بهره‌برداری از این چاه، گامی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی و بهبود ناترازی انرژی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی