افزایش ظرفیت تولید گاز غنی در میدان پارس جنوبی

به گزارش ایلنا از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی با اشاره به پایان موفق عملیات حفاری، تکمیل، مشبک‌کاری و اسیدکاری نهمین حلقه چاه در موقعیت اول فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: با اتصال چاه SPD11B-09 به سکوی بهره‌برداری و انجام تست‌های تکمیلی، روزانه بیش از ۲ میلیون متر مکعب گاز خام به ظرفیت تولید این موقعیت اضافه شد.

وی میزان تولید گاز غنی در موقعیت SPD11B را پیش از بهره‌برداری از چاه نهم، روزانه ۷۲۰ میلیون فوت مکعب اعلام کرد و گفت: اکنون با ورود این چاه به مدار تولید، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی به حدود ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب) رسیده است.

دهقانی همچنین مجموع تولید تجمعی گاز غنی از فاز ۱۱ را تا پیش از آغاز دولت چهاردهم ۱۳۷ میلیارد فوت مکعب عنوان کرد و افزود: این رقم با حفاری چاه‌های جدید تا نیمه مردادماه سال جاری حدود ۳ برابر افزایش یافته و به ۳۷۰ میلیارد فوت مکعب رسیده است.

وی در پایان با قدردانی از عملکرد شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار این پروژه تأکید کرد: بهره‌برداری از این چاه، گامی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی و بهبود ناترازی انرژی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/