مدیران خودرو


اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه مشترکان برق

اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه مشترکان برق
ثبت اطلاعات در این سامانه، علاوه بر تکلیف قانونی، زمینه‌ساز بهبود خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در امور خدماتی خواهد بود.

به گزارش ایلنا از توانیر، بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای اجرای الزامات قانونی، ضروری است تمامی مشترکان نسبت به ثبت اطلاعات محل اقامت و نشانی دقیق خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.

ثبت اطلاعات در این سامانه، علاوه بر تکلیف قانونی، زمینه‌ساز بهبود خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در امور خدماتی خواهد بود.

لطفاً در اسرع وقت با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، نسبت به ثبت یا اصلاح اطلاعات محل سکونت خود اقدام کنید.

 

