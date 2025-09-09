اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه مشترکان برق

به گزارش ایلنا از توانیر، بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای اجرای الزامات قانونی، ضروری است تمامی مشترکان نسبت به ثبت اطلاعات محل اقامت و نشانی دقیق خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کنند.

ثبت اطلاعات در این سامانه، علاوه بر تکلیف قانونی، زمینه‌ساز بهبود خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در امور خدماتی خواهد بود.

لطفاً در اسرع وقت با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، نسبت به ثبت یا اصلاح اطلاعات محل سکونت خود اقدام کنید.

