اعلام جزییات تفاهمنامه همکاریهای گمرکی میان ایران و عراق
جزئیات تفاهمنامه ۱۶ بندی همکاریهای گمرکی میان فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، و ثامر قاسم داوود، رئیس کل گمرک عراق اعلام شد. بر اساس این توافق، زمینه تسهیل تجارت، ورود موقت وسایل نقلیه، تردد ماشینآلات و تجهیزات، هماهنگی تعرفهها و رفع موانع بازرگانان ایرانی فراهم میشود و مذاکرات برای ایجاد تفاهم سهجانبه با کویت نیز پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس جزئیات این تفاهم نامه مقرر شد برای تسهیل تجارت در منطقه، تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان گمرکات ایران، عراق و کویت در خصوص تسهیل تردد کالا و مسافر بین سه کشور صورت گیرد. همچنین محورهای یادداشت تفاهم ورود موقت وسایل نقلیه تحت صحابت کارنه دو پاساژ بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک عراق بررسی و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شد. همچنین تسهیل تردد مرزی ماشین آلات و تجهیزات از دیگر تفاهمات فیمابین بود.
این گزارش می افزاید، بر اساس تفاهم نامه یاد شده مقرر گردید مشکلات بازرگانان ایرانی با هدف تسهیل و رفع موانع تجارت از سوی طرف عراقی برطرف گردد و همچنین در خصوص عدم تمرکز صدور مجوزهای واردات کالا به عراق در بغداد و رفع اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات کالا به عراق بدون اطلاع و هماهنگی قبلی اقداماتی صورت گیرد.
همچنین هماهنگسازی تعرفههای گمرکی در تمامی مرزهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، رفع اجبار در اخذ و انحصار پذیرش مانیفست توسط یک شرکت خاص، حضور نمایندگان شرکتهای بازرسی کیفیت در مرزهای عراق و هماهنگی و تطابق استاندارد کالاها از دیگر مفاد تفاهم نامه یاد شده به شمار میرود.