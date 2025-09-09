به گزارش ایلنا، بر اساس جزئیات این تفاهم نامه مقرر شد برای تسهیل تجارت در منطقه، تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان گمرکات ایران، عراق و کویت در خصوص تسهیل تردد کالا و مسافر بین سه کشور صورت گیرد. همچنین محورهای یادداشت تفاهم ورود موقت وسایل نقلیه تحت صحابت کارنه دو پاساژ بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک عراق بررسی و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شد. همچنین تسهیل تردد مرزی ماشین آلات و تجهیزات از دیگر تفاهمات فی‌مابین بود.

این گزارش می افزاید، بر اساس تفاهم نامه یاد شده مقرر گردید مشکلات بازرگانان ایرانی با هدف تسهیل و رفع موانع تجارت از سوی طرف عراقی برطرف گردد و همچنین در خصوص عدم تمرکز صدور مجوزهای واردات کالا به عراق در بغداد و رفع اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات کالا به عراق بدون اطلاع و هماهنگی قبلی اقداماتی صورت گیرد.

همچنین هماهنگ‌سازی تعرفه‌های گمرکی در تمامی مرزهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، رفع اجبار در اخذ و انحصار پذیرش مانیفست توسط یک شرکت خاص، حضور نمایندگان شرکت‌های بازرسی کیفیت در مرزهای عراق و هماهنگی و تطابق استاندارد کالاها از دیگر مفاد تفاهم نامه یاد شده به شمار می‌رود.

انتهای پیام/