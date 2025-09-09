خبرگزاری کار ایران
ترانزیت ریلی از مرزهای ایران به ۷ میلیون تن می‌رسد

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌ریزی برای افزایش چشمگیر ترانزیت ریلی از مرزهای ایران خبر داد و گفت: توافقات اولیه در کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان برای ارتقای ظرفیت جابجایی بار از سه نقطه مرزی ایران به ۶ تا ۷ میلیون تن در سال انجام شده است.

به گزارش ایلنا، جبار ذاکری در حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن اینچه‌برون با حضور مامت آکمامدوف وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان گفت: این هدف در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت و بلندمدت با رفع چالش‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ریلی در دو کشور محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر ایستگاه اینچه‌برون گفت: ظرفیت حمل بار این خط از حدود ۶۰۰ هزار تن در سال به یک میلیون تن تا یک سال آینده افزایش می‌یابد که با تکمیل زیرساخت‌ها، این ظرفیت می‌تواند تا سه میلیون تن در سال ارتقا یابد.

ذاکری تصریح کرد: برخی موانع داخلی با هم‌افزایی دستگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در حال رفع است و ترکمنستان نیز متعهد به حل مشکلات زیرساختی خود شده است که این همکاری‌های بین‌المللی اینچه‌برون را به قطب کلیدی در کریدور ریلی ایران-ترکمنستان-قزاقستان تبدیل خواهد کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های اینچه‌برون و افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی از مرزهای ایران فرصت‌های اقتصادی بی‌شماری برای منطقه ایجاد می‌کند که این تحول، جایگاه ایران را به‌عنوان پلی مستحکم بین آسیای میانه و خلیج‌فارس در شبکه تجارت جهانی تثبیت خواهد کرد.

