به گزارش ایلنا و به قن روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این نامه از عملکرد شایسته، تلاش‌های ارزشمند و اهتمام محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران و کارکنان این بانک در خدمت به زائران اربعین حسینی علیه‌السلام تقدیر شده است.

در بخشی از نامه فرزین خطاب به مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است:

«با عنایت الهی و همکاری شبکه بانکی کشور، به‌ویژه آن بانک محترم، فرآیند تأمین، تخصیص و فروش ارز زیارتی به زائران اربعین حسینی علیه‌السلام در سال ۱۴۰۴ به‌خوبی انجام شد. به لطف خداوند، نظام بانکی کشور توانست با کارآمدی، بخش زیادی از نیاز ارزی زائران را پوشش دهد، به‌گونه‌ای که بیش از دو میلیون نفر از مشتاقان حضور در آیین اربعین حسینی علیه‌السلام از این خدمت بهره‌مند شدند. در این راستا، ضمن قدردانی از عملکرد شایسته همکاران آن بانک، شایسته است مراتب سپاس نظام بانکی کشور از کارکنان خدوم مجری این مأموریت که با تلاش شبانه‌روزی خود امکان خدمت‌رسانی به زائران اربعین را فراهم کردند، به‌طور شایسته اعلام و ابلاغ شود.»

براساس این گزارش، بانک صادرات ایران در اربعین ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰ هزار زائر امام حسین علیه‌السلام حدود ۱۴ میلیارد دینار عراق فروخت و هم‌زمان موکب‌های این بانک در ۶ نقطه مرزی شامل مهران (ایلام)، خسروی (کرمانشاه)، شلمچه (خوزستان), تمرچین (آذربایجان‌غربی)، باشماق (کردستان) و همچنین در استراحتگاه زائران در ورودی شهر همدان میزبان زائران اربعین حسینی علیه‌السلام بودند.

