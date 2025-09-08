خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان ثبت سفارش پیش فروش سکه تا ساعت ۱۴ فردا ۱۸ شهریور تمدید شد

زمان ثبت سفارش پیش فروش سکه تا ساعت ۱۴ فردا ۱۸ شهریور تمدید شد
کد خبر : 1683593
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: زمان ثبت سفارش چهارمین مرحله پیش فروش سکه طرح بانک مرکزی تا فردا ساعت ۱۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا ، «اصغر بالسینی» گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است؛ به اطلاع می رساند، زمان ثبت سفارش این پیش فروش تا فردا ساعت ۱۴ تمدید شد و نگرانی از بابت ثبت سفارش و پیش خرید متقاضیان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: کلیه متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده اند،  امکان ثبت سفارش سکه و دریافت سکه خواهند داشت و لذا متقاضیان محترم با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش های خود نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی