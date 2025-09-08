خبرگزاری کار ایران
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است

پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به سهامداران عدالت هشدار داد فریب کلاهبرداران مجازی و سایبری در خصوص واریز سود سهام عدالت را نخورند.

به گزارش ایلنا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص شایعاتی همانند افزایش مبلغ سود و زمان توزیع سود سهام عدالت اعلام کرد: میزان سود سهام عدالت و زمان توزیع آن پس از واریز مبالغ از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و محاسبه آن مشخص خواهد شد و مشمولان تحت تأثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

فریب شگردهای کلاهبرداران را نخورید

در ادامه اطلاعیه آمده است: مشمولان سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند و نه فقط در مورد سود سهام عدالت، بلکه برای هیچ یک از خدمات سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و تماسی با سهامداران عدالت هم گرفته نمی‌شود و سهامداران باید هوشیار باشند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به افراد مشکوک خودداری کنند و مبنا را بر این بگذارند که هر لینک، پیامک، تماس و … در خصوص سهام عدالت دریافت می‌شود، جعلی و آلوده است.

اطلاع‌رسانی از منابع رسمی خبری

بر این اساس مشمولان سهام عدالت هرگونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.

روش‌های دریافت سود سهام عدالت

آن دسته از مشمولان سهام عدالت که تاکنون به منظور دریافت سود سهام عدالت اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با ثبت نام و احراز هویت درسامانه جامع اطلاعات مشتریان www.Sejam.ir و یا درج شماره شبای معتبر در سایت Sahamedalat.ir نسبت به انجام امر مذکور اقدام کنند.

۶ دلیل دریافت نکردن سود سهام عدالت

همچنین براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت می‌توان به شش مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» اشاره کرد.

سمات به دنبال تفکر تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار ایران از طریق توسعه و بهینه سازی ساز و کار تسویه معاملات اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

