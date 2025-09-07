مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی سعید صادقی را بهعنوان مدیر امور بینالملل این شرکت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در حکم حمید بورد به سعید صادقی آمده است:
«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم بهعنوان مدیر امور بینالملل منصوب میشوید.
با در نظر گرفتن نقش راهبردی امور بینالملل بهویژه در شرایط کنونی و ضرورت ایجاد همگرایی و همافزایی در امور مرتبط با تجارت نفت خام و فرآوردههای نفتی و نقش محوری امور بینالملل در این زمینه، انتظار میرود نسبت به اجرای مفاد نامه شماره ام/م/۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اهتمام ورزید.
از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق در انجام وظایف محوله را مسئلت میکنم.»