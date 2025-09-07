به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در حکم حمید بورد به سعید صادقی آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیر امور بین‌الملل منصوب می‌شوید.

با در نظر گرفتن نقش راهبردی امور بین‌الملل به‌ویژه در شرایط کنونی و ضرورت ایجاد هم‌گرایی و هم‌افزایی در امور مرتبط با تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی و نقش محوری امور بین‌الملل در این زمینه، انتظار می‌رود نسبت به اجرای مفاد نامه شماره ام/م/۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اهتمام ورزید.

از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق در انجام وظایف محوله را مسئلت می‌کنم.»

