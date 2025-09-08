آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست
نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی بهمدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا، نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست با مشارکت بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی برگزار میشود که از این تعداد ۴۹ شرکت بهصورت مستقیم از چین و هند و ۱۸ شرکت بهصورت نمایندگان کشورهای چین، هند، کرهجنوبی، تایوان، آلمان، اتریش، ایتالیا و ترکیه حضور دارند.
سالنهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۲۷ به گروه مواد اولیه، سالنهای ۳۸ و 38A و 38B به گروه ماشینآلات و تجهیزات و سالنهای ۱۸، ۳۱، ۳۵، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ به گروه کالایی محصولات ساخته و نیمهساخته این نمایشگاه اختصاص یافته است. گروه محصولات ساخته و نیمهساخته بیشترین سهم از مشارکت را در این نمایشگاه به خود اختصاص داده است و پس از آن بهترتیب گروه مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات و در نهایت گروه خدمات فنی، مالی و مهندسی قرار دارند. در مجموع شرکتکنندگان در فضای مفیدی به وسعت ۳۳۶۰۰ مترمربع در نمایشگاه مستقر شدهاند.
افزون بر این، حدود ۲۰۰ نفر در قالب هیئتهای تجاری از ۱۸ کشور روسیه، چین، ترکیه، آذربایجان، لیبی، آفریقای جنوبی، عراق، افغانستان، اقلیم کردستان، قطر، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، پاکستان، غنا، عمان، تونس و تاجیکستان از نمایشگاه بازدید و نشستهای B2B با تجار ایرانی برگزار میکنند.
با همکاری تشکلها و انجمنهای مرتبط، سه بخش در سالنهای ۵، ۱۸ و ۳۸ به ورکشاپها و نشستهای تخصصی اختصاص یافته است و در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه درمجموع ۳۴ کارگاه و نشست در نمایشگاه برگزار میشود.
همچنین فهرستهای متنوعی از گریدها و محصولات متنوع پتروشیمی و ماشینآلات ساخت داخل بهعنوان محصولات نوآورانه در نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست ارائه میشود. از ویژگیهای برجسته نمایشگاه امسال امکان تعامل بین مشارکتکنندگان و گفتوگوی دوجانبه در صفحه اختصاصی شرکتها، هماهنگی مبادلات تجاری و برنامهریزی نشست در ایام نمایشگاه و در طول سال است.