به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نشست شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز شنبه با حضور سرزده و از پیش اعلام نشده دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در سال اجتماعات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برگزار شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای این نشست با تبریک به مناسبت فرارسیدن یکهزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و قدردانی از حضور رییس‌جمهور در این وزارتخانه، گفت: با توجه به پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران، این نشست را در محل شرکت بازرگانی دولتی تشکیل دادیم تا به آقای راد و همکاران وی خداقوت بگوییم.

غلامرضا نوری در ادامه با اشاره به این که بخش کشاورزی در سال گذشته به خاطر خشکسالی، شرایط سختی را سپری کرد، اظهار داشت: امسال نیز در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد خشکسالی بیشتر شده است و از نظر تغییرات اقلیم و منابع هم تحت فشار هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم این شرایط سخت، بخش کشاورزی رشد ۵.۶ درصدی را تجربه کرد و از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ رسید و نسبت به هدف‌گذاری ۵.۵ درصدی برنامه هفتم پیشرفت یک دهم درصد بیشتر هم رشد داشتیم.

وی افزود: در زمینه صادرات بخش کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشتیم و در نتیجه ۳ میلیارد دلار تراز تجاری ارتقاء پیدا کرد و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید و رشد قابل توجهی داشت. با وجود شرایط کم آبی و تغییرات اقلیمی در سال جاری نیز صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصدی افزایش داشته است.

نوری با بیان این که امسال در موضوعاتی مانند گوشت قرمز و شکر افزایش تولید داشتیم، اظهار داشت: بعد از سفر رئیس جمهوری به پاکستان، در بحث گوشت قرمز از طریق مراوداتی که با این کشور پاکستان داریم، تلاش می کنیم در زنجیره ارزش نقش آفرینی داشته باشیم و به سمت افزایش تولید گام برمی‌داریم و ان‌شاءالله هدف خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم محقق خواهد شد.

وی افزود: همچنین در بحث میوه های گرمسیری نیز هدف‌گذاری ما حمایت و افزایش تولید داخل و خودکفایی در این زمینه است تا از واردات بی نیاز شویم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به افزایش تولید برنج در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما در سال جاری مدیریت بسیار خوبی در مصرف آب داشتیم و علیرغم کاهش خروجی سد سفیدرود از حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب در گذشته به کمتر از ۱ میلیارد مترمکعب در سال جاری، شاهد افزایش ۵ درصدی تولید برنج داخلی بودیم.

وی ادامه داد: با وجود این کمبودها و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم تلاش داریم تا از طریق اصلاح نژاد، اصلاح بذور، اصلاح شیوه ها و بکارگیری روش های نوین، تولید محصولات کشاورزی را با هدف تامین امنیت غذایی دنبال کنیم.

در ادامه این جلسه سید سجاد حسینی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مسعود نمازی مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، شهرزاد مشیری معاون توسعه بازرگانی، محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی، صفدر نیازی معاون آب و خاک، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یک به یک به ارایه گزارش عملکرد در حوزه های ماموریتی خود پرداخته و به سوالات رییس‌جمهور پاسخ گفتند.

