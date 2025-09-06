قیمت جهانی ساخت هر متر مربع مسکن ۵٠٠ دلار است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پژمان جوزی در نشست خبری امروز با اشاره به ضرورت بازنگری برخی از قوانین منسوخ در صنعت ساختمان اظهار داشت: در سایه قانون بالا دستی برای اصلاح برخی از قوانین منسوخ با کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به بازبینی قوانین و اصلاح آنها اقدام شود و می‌توان نسبت به اصلاح قانون پیش فروش و بازبینی قوانین تامین اجتماعی و نظام مهندسی اقدام کرد.

وی ادامه داد: در راستای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمان نیمه دوم دی ماه امسال همایش چشم‌انداز ساختمان با محوریت تاب آوری در شرایط موجود کشور برگزار می‌کنیم و این همایش را فرصتی برای تحلیل و پایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمان می‌دانیم. معتقدیم حاکمیت و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا این صنعت را از بیماری که به آن مبتلا شده، نجات دهند و نتیجه این اقدام رونق اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

رییس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه ١۵٠ شغل به صنعت ساختمان گره خورده‌است، گفت: ٧٠-٨٠ درصد بخش‌های ساختمان مستقل از تحریم‌ها عمل می‌کنند و نیاز خارج کشور ندارند و بار منفی تحریم‌ها اثر ٢٠ تا ٢۵ درصدی در بخش ساختمان دارد.

جوزی با بیان اینکه صنعت ساختمان در بخش نیروی انسانی همدر بخش کارگری و هم متخصص با مشکلاتی مواجه است، اظهار داشت: با اقدام اخیر گروهی از اتباع افغان که بخشی از کارگران صنعت ساختمان بودند از کشور خارج شدند و معتقدیم دولت و حاکمیت در این باره باید به راهکارهایی برسند و می‌توان با صدور گواهی هویت این مشکل حل کند و راهکار‌هایی در این باره ارایه دادیم. درباره نیروی متخصص هم انتقاداتی به نظام مهندسی داریم و در حال حاضر مهندسان انگیزه‌ای برای کار ندارند به سمت برگه فروشی می‌روند.

وی با اشاره به ورود پروژه توانمندسازی ٢٠٢٠ محله با همکاری دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری گفت: سیاست ما ورود به بافت فرسوده است و منطقه‌ای را به عنوان پایولت طراحی کردیم و برنامه خود را با ستاد توانمندسازی محلات ارایه داده‌ایم.

وی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت مسکن در مناطق مختلف تهران اظهار داشت: قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن به عوامل متعددی بستگی دارد و در حال حاضر قیمت جهانی ساخت هر متر مربع چیزی حدود ۴٠٠-۵٠٠ دلار است.

جوزی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر سیاست دولت درباره تمرکز زدایی از تهران و محدودیت منابع آبی برای ساخت و سازها و برنامه انبوه سازان برای خروج از تهران تاکید کرد: رویکرد صنعت ساختمان درباره بارگذاری در کلان شهرها دو مقوله دارد؛ موضوع اول قانون هفتم و الحاق زمین و اراضی به شهرها و موضوع دو هم ورود به بافت فرسوده است و نباید این دو مقوله را صفر و یک دید.

رییس انجمن صنعت ساختمان افزود: می‌توان گفت کشورمان اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و توسعه شهرها همه جا درست نیست از سوی دیگر الحاق شهرها هم هزینه های زیادی در پی دارد از جمله مشکلات حاشیه نشینی و تبدیل این منطقه الحاق شده به شهر مرکزی چیزی حدود ٢۵ سال زمان می‌برد. ظرفیت کلان شهرها بافت فرسوده است و می‌توان به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده اقدام کرد اما باید به طور اصولی اقدام شود وگرنه ترجمه منطقه‌ای از بافت فرسوده نوسازی می‌شود اما ذاتا فرسوده باقی خواهد ماند .

