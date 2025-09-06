سقف پرداخت وام خرد و قرض الحسنه افزایش یافت

به گزارش ایلنا از ربانک مرکزی، سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در قالب تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی و خانوارها پرداخت می شود، بانک مرکزی به منظور تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای موثر این تسهیلات و حفظ اثربخشی آن، نسبت به بازنگری و افزایش سقف تسهیلات خرد و کارت اعتباری به 400 میلیون تومان اقدام کرد.

وی گفت: همچنین به منظور تقویت و ترویج فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه و هم راستایی سیاست های اعتباری بانک مرکزی و در چارچوب دستور العمل تاسیس، فعالیت و نحوه نظارت بر بانک های قرض الحسنه (مصوبه مردادماه هیات عالی بانک مرکزی) سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۱٫۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون اداره عملیات اعتباری خاطر نشان کرد: همچنین برای نخستین بار سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحدهای تولیدی و پس از ارزیابی فنی و اقتصادی کسب و کار توسط بانک عامل، یک میلیارد تومان تعیین شد.

جلالی در پایان خاطر نشان کرد: شرایط و نحوه سپرده گذاری، تضامین و سایر امور مرتبط با اخذ تسهیلات از بانک های قرض الحسنه از طریق پایگاه های اطلاع رسانی بانک های مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.

