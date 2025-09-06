مشکلات زیست محیطی در انزوا حل نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شینا انصاری در همایش بحران آلودگی پلاستیک اظهار داشت: آلودگی پلاستیک بعنوان معضل جهانی است علاوه بر اینکه کشورها در لایه های ملی سیاستهای سلبی و تشویقی و وضع مالیات بر مصرف برای مقابله با آلایندگی پلاستیک دنبال می کنند؛ با توجه به آلودگی پلاستیک برای منابع آبی از جمله اقبانوسها لزوم همگرایی ملی را بعد از تغییر اقلیم برای مقابله با آن می طلبد.

وی افزود: فارغ از معاهده به نتیجه برسد، ما بعنوان کشوری که باید در راستای توسعه حرکت کنیم باید مقابله با آلایندگی پلاستیک را دردستور کار قرار دهیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت؛ آلودگی پلاستیک و ریزپلاستیکها سلامت انسان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد حتی وارد منابع آبی و خون و جنین نیز می شود.

وی تأکید کرد: هرچند از پلاستیک در صنایع مختلف ازجمله پزشکی، ساخت‌وساز و سایر حوزه‌ها استفاده می‌کنیم، اما این ماده که برای رفاه بشر تولید شده، به‌همراه خود آلودگی‌هایی به‌وجود آورده است. امروزه این آلودگی‌ها را می‌توان در بسیاری از مناطق تفریحی، گردشگری و سواحل مشاهده کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به این واقعیت رسیده که حرکت در مسیر حفظ محیط زیست اجتناب‌ناپذیر است، بیان کرد: حضور فعال پتروشیمی در این حوزه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام بتواند دستاوردهای مثبتی در کاهش آلودگی‌ به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به مخاطراتی که آلودگی‌های پلاستیکی به‌ویژه در منابع آبی و اقیانوس‌ها ایجاد کرده‌اند، به نظر می‌رسد ایجاد یک همگرایی و اجماع جهانی برای مقابله با آن ضرورت داشته باشد، همچنین این موضوع با اولویت در دستور کار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است.

وی با اشاره به مدیریت پسماند و نقش برجسته صنایع، به‌ویژه صنایع پلیمری بیان کرد: صنایع ما با رویکرد توسعه فناوری‌های سازگار با محیط زیست و فناوری‌های سبز و تولید محصولاتی دوستدار محیط زیست، می‌توانند آلودگی ناشی از مواد پلاستیکی را به حداقل برسانند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی تنها از طریق همکاری‌های جهانی قابل حل است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی کشور به این واقعیت رسیده که حرکت در مسیر حفظ محیط زیست اجتناب‌ناپذیر است. از این رو حضور فعال پتروشیمی در این حوزه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام بتواند دستاوردهای مثبت و مؤثری در کاهش آلودگی‌های ناشی از پلاستیک‌ها به همراه داشته باشد.

وی گفت: تحریم بخشی از مشکلات را تشدید کرده مسایل زیست محیطی در انزوا قابل حل نیست. باید تعامل برقرار شود با حفظ منافع ملی ظرفیت سازی کنیم و امکانات و فعالیت ها همسو با محیط زیست باشد.

