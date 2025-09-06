قرنطینه گیاهی خط مقدم حفاظت از امنیت غذایی است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تشریح اهمیت قرنطینه گیاهی به عنوان «ستون فقرات حفاظت از کشاورزی و امنیت غذایی»، اظهار داشت: این نظام، فراتر از بازرسی مرزی، ساختاری جامع برای جلوگیری از ورود و گسترش آفات و بیماری‌های مهاجم است که می‌تواند تولید داخلی، محیط زیست و حتی امنیت ملی را به خطر اندازد.

وی با اشاره به ابزارهای قانونی، بازرسی محموله‌ها، آلودگی‌زدایی و همکاری‌های بین‌المللی در این نظام، بیان کرد: کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC) به عنوان یکی از سه نهاد بین‌المللی مجاز به اعمال ضوابط و قوانین در تجارت بین‌المللی شناخته شده و ایران نیز از سال ۱۳۸۹ با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، ملزم به اجرای این ضوابط از طریق سازمان حفظ نباتات است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با توجه به سرعت بالای تغییرات اقلیمی و تغییر الگوی پراکنش آفات، بر اهمیت تامین به موقع بودجه و اعتبارات لازم برای مدیریت این تهدیدات تاکید کرد و گفت: آفات منتظر بروکراسی اداری تامین اعتبارات نمی‌مانند و تاخیر در کنترل آن‌ها قطعا منجر به خسارات چند برابری خواهد شد.

وی، تقویت شبکه‌های مراقبت و هشدار سریع، گسترش ارتباط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و اطلاع‌رسانی شفاف را از جمله ضرورت‌های راهبردی در این زمینه دانست.

جلیلی‌مقدم، تشخیص سریع و دقیق را نخستین گام حیاتی در مهار طغیان‌ها دانست و افزود: پس از تشخیص، باید بلافاصله اقدامات کنترلی و حمایتی، بازسازی چرخه تولید و بازگرداندن اعتماد بازار انجام شود.

وی با استناد به گزارش فائو در سال ۱۳۸۸ مبنی بر برآورد 42.1 درصد خسارت عوامل خسارت‌زای گیاهی در ایران، این میزان را موجب کاهش محصول، افزایش قیمت، مصرف بیشتر سموم شیمیایی، تهدید سلامت غذا و محیط زیست و حتی محدودیت صادرات دانست و یادآور شد: هزینه پیشگیری و کنترل اولیه بسیار کمتر از خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ورود یک آفت قرنطینه‌ای است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با تاکید بر این که امنیت غذایی یکی از پایه‌های امنیت ملی است، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده که غذا می‌تواند به سلاح خاموش کشورها علیه یکدیگر بدل شود. بنابراین تقویت و حفظ قرنطینه گیاهی قوی، علمی، مجهز و دارای پشتوانه‌های قانونی، مالی و بین‌المللی، ضرورتی استراتژیک است و نه یک انتخاب.

