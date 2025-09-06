خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت سفارش گوشت قرمز از امروز

آغاز ثبت سفارش گوشت قرمز از امروز
کد خبر : 1682385
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارش گوشت قرمز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چند هفته اخیر قیمت گوشت گوساله روند افزایشی داشته به طوری که هر کیلو گرم گوشت سردست و ران گوساله در هفته منتهی به ۱۳ شهریور ماه بین ۸۷۰ تا ۹۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارش جدید گوشت قرمز در کشور آغاز می‌شود. این مجوز شامل گوشت گاو منجمد و گرم و نیز گوشت گوسفندی منجمد و گرم شده که برای ۶ ماهه دوم سال ثبت سفارش می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی