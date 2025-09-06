آغاز ثبت سفارش گوشت قرمز از امروز

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چند هفته اخیر قیمت گوشت گوساله روند افزایشی داشته به طوری که هر کیلو گرم گوشت سردست و ران گوساله در هفته منتهی به ۱۳ شهریور ماه بین ۸۷۰ تا ۹۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارش جدید گوشت قرمز در کشور آغاز می‌شود. این مجوز شامل گوشت گاو منجمد و گرم و نیز گوشت گوسفندی منجمد و گرم شده که برای ۶ ماهه دوم سال ثبت سفارش می‌شود.

