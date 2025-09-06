تامین ۱۰ درصد نیاز کشور به روغن از تولید داخل

سعدالله منصوری، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا و با بیان اینکه در حال حاضر دانه‌های روغنی کلزا، کنجد، گلرنگ، سویا، کاملینا و آفتابگردان درایران کشت می‌شود، گفت: تولید داخلی این دانه‌های روغنی مجموعاً حدود ۱۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

به گفته وی، خرید تضمینی برای کلزا، گلرنگ، سویا، آفتابگردان و کاملینا صورت می‌گیرد. به عبارتی تمام دانه‌های روغنی تولید داخل، خرید تضمینی می‌شوند.

قیمت تمام‌شده دانه‌های روغنی داخلی نسبت به وارداتی، گران‌تر است

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «چه سیاست‌های تشویقی برای کشت دانه‌های روغنی برای کشاورزان در حال حاضر وجود دارد؟» گفت: تولید روغن و دانه‌های روغنی در حال حاضر با توجه به موقعیت اقلیمی و عملکرد در واحد سطح با هزینه‌های بالاتری نسبت به میانگین دنیا صورت می‌گیرد و به همین دلیل قیمت تمام‌شده دانه‌های روغنی در کشور نسبت به واردات همان اقلام گران‌تر است.

منصوری ادامه داد: به منظور تشویق کشاورزان به کشت دانه‌های روغنی، قیمت تضمینی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تعیین می‌شود و از برتری اقتصادی واردات دانه‌های روغنی وارداتی نسبت به تولید داخل ضمانت صورت می‌گیرد.

کنترل قیمت تمام‌شده روغن در داخل

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی، گفت: هزینه‌های تولید کشاورزان بر اساس قیمت خرید تضمینی تعیین شده و بر مبنای مسیر تعیین‌شده است. بنابراین مشارکت بخش خصوصی در خرید تولید دانه‌های روغنی دیده شده و به کشاورزان پرداخت شده است.

منصوری در مورد راهکار افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، گفت: با هماهنگی همه ارکان و مولفه‌های اثرگذار در تولید و بازرگانی می‌توان ضمن کنترل قیمت تمام‌شده روغن برای مصرف‌کنندگان آن، شاهد افزایش تولید روغن در داخل کشور بود.

