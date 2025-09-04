به گزارش ایلنا از شرکت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) مصطفی رجبی مشهدی در نشست مشترک با نمایندگان شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازهای الکتریکی و نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای تأکید کرد و خواستار توسعه همکاری‌های فنی و انتقال دانش روز به ایران شد.

وی با اشاره به گام‌های جدی ایران در توسعه انرژی‌های خورشیدی ادامه داد: یکی از الزام‌های اصلی توسعه تجدیدپذیرها، بهره‌گیری از ذخیره‌سازهای الکتریکی است. همچنین توسعه نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای در شبکه گسترده و متنوع شبکه برق ایران برای پایداری شبکه قدرت بسیار مفید است. این موضوع به صراحت از سوی وزارت نیرو پیگیری می‌شود تا در آینده، توسعه تجدیدپذیرها بدون مشکل برای شبکه برق کشور انجام گیرد.

مدیرعامل توانیر گفت که این شرکت در بسیاری از پروژه‌های گذشته نیز تلاش کرده علاوه بر واردات فناوری، دانش فنی را نیز به کشور منتقل کند.

رجبی مشهدی با اشاره به اهمیت انتقال دانش فنی ادامه داد: انتظار می‌رود همکاری‌ها تنها محدود به تأمین تجهیزات نشود، بلکه با توافق‌های دو طرفه زمینه بومی‌سازی سریع‌تر فناوری در داخل کشور فراهم شود. ایران امروز شرایط متفاوتی نسبت به گذشته دارد و این همکاری‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در تأمین نیازهای داخلی و افزایش تاب‌آوری شبکه ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: بازدید متقابل گروه‌های کارشناسی دو طرف از سایت‌های عملیاتی و تبادل تجربه‌ها، گام مهمی در تعمیق همکاری‌ها خواهد بود.

در ادامه این نشست، طرف چینی با اشاره به دو قرارداد فعال با ایران شامل پروژه ۱۵۰۰ مگاواتی و پکیج ۶۰۰ میلیون دلاری، بر علاقه‌مندی برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی و تأمین مالی پروژه‌های جدید تأکید کرد.

در این نشست تعدادی از شرکت‌های سازنده تجهیزات بخش قدرت و سازنده‌های باتری داخلی به منظور مذاکره و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی حضور داشتند.

